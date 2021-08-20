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Политика

Значение «августовского путча» в истории обсудили участники круглого стола на «Эхо Москвы» в Пскове

20.08.2021 15:27|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол, приуроченный к 30-летию создания Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) прошел сегодня, 20 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Отметим, что это был уже второй круглый стол, участники которого дали оценку событиям августа 1991-го. Первая встреча прошла десять лет назад, в августе 2011-го, в Общественном пресс-центре ПЛН.

Оценку событиям августа 1991 года сегодня дали экс-депутат Верховного совета РСФСР, бывший полномочный представитель президента России в Псковской области Дмитрий Хритоненков, экс-руководитель псковского отделения общественной организации «Демократическая Россия» Венедикт Достовалов и ветеран демократического движения Надежда Доновская. Вел эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Дмитрий Хритоненков напомнил радиослушателям, что в конце 1980-х - начале 1990-х шел «парад суверенитетов» — союзные республики начали издавать декларации о своей независимости. Причин распада страны, по его мнению, было несколько. Среди них он отметил экономический кризис, нехватку потребительских товаров и недовольство населения. В 1990 году власти начали готовить новый союзный договор, который, по мнению Дмитрия Хритоненкова, мог спасти Советский Союз от распада.

«Когда вышли на финишную прямую, образовался ГКЧП. Народ вышел на улицы, войска отказались его поддерживать. Люди (ГКЧП - ред.) переоценили свои возможности и не смогли выполнить задачу. Я считаю, что это трагические события в истории нашей страны. Знаете, великое видится издалека... Тогда было много различных мнений о судьбе страны, но они никак не согласовывались между собой. Возможно, союзный договор мог спасти СССР. Да, без Прибалтики, возможно, без Грузии, но все же», - предположил Дмитрий Хритоненков.

Он также добавил, что Борис Ельцин в 1991-м не побоялся взять на себя ответственность и сумел предотвратить дальнейший распад страны.

В эфире были озвучены данные социологических исследований, согласно которым большая часть населения современной России сожалеет о распаде Советского Союза. С этой информацией не согласился Венедикт Достовалов.

«Мне не верится, что это большинство. Люди вокруг меня, жильцы моего дома не чувствуют тяги к советскому прошлому. Откуда берется большинство — для меня загадка. Это старожилы, кто до сих пор не устроился. Эти рыночные дела  (российскую экономику можно назвать рыночной) для них чужды. Они привыкли к советскому пайку, когда все заранее предусмотрено: бесплатное образование, почти бесплатный проезд, медицина. Сегодня за это надо платить. Коммунисты на этом и педалируют, это их любимая тема.

Черта с два, я знаю эту советскую дохлую экономику и образование. Ни черта это не стоит», - высказался Венедикт Достовалов.

Возразить Венедикту Достовалову поспешили радиослушатели — в эфир поступило несколько звонков, в которых люди выразили позитивное отношение к качеству советского образования, медицины и других аспектов жизни.

С радиослушателями Венедикт Достовалов не согласился, однако заметил: «Я согласен, что сегодня с образованием, экономикой и медициной не все в порядке, но говорить о том, что для того, чтобы сегодня было все как положено, надо вернуться в СССР, не дальновидно. Это просто тупиковое намерение».

Венедикта Достовалова поддержала Надежда Доновская, которая в августе 1991 года принимала активное участие в противостоянии самопровозглашенному органу власти. В частности, она выходила с пикетом «Нет ГКЧП». Надежда Доновская подчеркнула, что главное, за что боролись демократы во время противостояния ГКЧП — это свобода выбора, которой, по ее словам, в Советском Союзе у людей не было.

«Это самое важное, за что стоит отдать жизнь, за что отдают жизни. Смотреть то, что нам сейчас преподносят официальные каналы, для меня просто невозможно, меня выворачивает наружу. Сейчас я остро чувствую ложь.

Для меня главное — свобода. Когда у нас последнее закроют — интернет, я посмотрю, что будет», - сказала она.

Мнений насчет событий августа 1991 года может быть много, но главное, считает Дмитрий Хритоненков, вынести из них правильный урок.

«Ребята, давайте помнить, что такое грабли и как они бьют по лбу. Чтобы такие события больше не повторялись, надо очень внимательно изучать предшествующие события, знать историю, и объективные, глубокие причины того, что случилось.

Были все виды кризиса — экономический, социальный, межнациональный, а затем самая тяжелая стадия кризиса — политический. Чтобы его не было, нужно делать все, чтобы его предупредить, работать с партнерами горизонтально. Я не отрицаю вертикаль, но очень важно, чтобы развивались и горизонтальные отношения — в сфере культуры, в социальной сфере. Между этими сферами и политикой важно грамотное балансирование. Этому, по-моему, и должны учиться наши руководители, особенно высокого ранга: если все будут правильно действовать, я убежден, таких событий у нас не повторится», - заключил он.

Напомним, Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) — самопровозглашенный орган власти в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года. Включал в себя ряд высокопоставленных должностных лиц Советского правительства. Члены ГКЧП выступили против проводившейся президентом СССР Михаилом Горбачевым политики перестройки, а также против подписания нового союзного договора и преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств, куда планировали войти только 9 из 15 союзных республик. Главными оппонентами ГКЧП были сторонники президента РСФСР Бориса Ельцина, объявившие действия членов комитета антиконституционными. После поражения и самороспуска ГКЧП их действия были осуждены органами законодательной и исполнительной власти СССР, РСФСР и ряда других союзных республик и квалифицированы как государственный переворот. В историографии события 18—21 августа 1991 года получили название «Августовский путч».

Теги: #эхо москвы в пскове #политика #радио #Советский мост #государственный переворот #августовский путч
Источник: Псковская Лента Новостей
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