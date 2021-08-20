«Особое мнение»: 30-летие создания ГКЧП. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного 30-летию создания Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который вышел в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 20 августа.
Свою оценку событиям августа 1991 года дали экс-депутат Верховного совета РСФСР, бывший полномочный представитель президента России в Псковской области Дмитрий Хритоненков, экс-руководитель псковского отделения общественной организации «Демократическая Россия» Венедикт Достовалов и ветеран демократического движения Надежда Доновская.
Телефон прямого эфира: 56-73-72.