Политика

Каждый политический шаг имеет свои последствия - Игорь Романов о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму

«Каждый политический шаг имеет свои последствия», - отметил в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста», кандидат в депутаты Государственной Думы Игорь Романов, комментируя исключение Льва Шлосберга из федерального списка политической партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области) на выборах в Госдуму.

«Думаю, это решение справедливо. Никаких исключений в персоналиях у закона быть не должно. Мы видим на практике, что сейчас каждый политический шаг имеет свои последствия, - констатировал Игорь Романов. - Думаю, что, участвуя в акции в поддержку Навального, Лев Маркович не мог не знать о том, что это за собой повлечет. Он говорил, что не участвовал в акции, но пусть это останется его личным мнением».

«Решение Мосгорсуда о признании штаба Навального экстремистской организацией вступило в законную силу. Лев Маркович решил попиариться на этой волне, но, видимо, до 2024 года не получится. Он наверняка будет вести какую-то борьбу, но уже не в качестве кандидата», - заметил лидер регионального отделения «Партии Роста».