Каждый политический шаг имеет свои последствия - Игорь Романов о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму

«Каждый политический шаг имеет свои последствия», - отметил в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста», кандидат в депутаты Государственной Думы Игорь Романов, комментируя исключение Льва Шлосберга из федерального списка политической партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области) на выборах в Госдуму.
«Решение Мосгорсуда о признании штаба Навального экстремистской организацией вступило в законную силу. Лев Маркович решил попиариться на этой волне, но, видимо, до 2024 года не получится. Он наверняка будет вести какую-то борьбу, но уже не в качестве кандидата», - заметил лидер регионального отделения «Партии Роста».