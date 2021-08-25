Суд действовал на основании закона — Михаил Иванов о снятии Льва Шлосберга с выборов в Госдуму

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», экс-руководитель областной избирательной комиссии Михаил Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал исключение Льва Шлосберга из федерального списка партии «Яблоко».

«Решение суда тяжело оспаривать, тем более это уже не первой инстанции. Я полагаю, что судебная власть действовала на основании закона. Думаю, что для партии никаких последствий это не принесет: потеря одного человека из списка не сыграет никакой роли. Если у партии есть авторитет, он и останется. Обстоятельства относительно Шлосберга в данном случае таковые: насколько мне известно, он в определенные моменты собирался использовать денежные средства иностранных организаций. Это вполне серьезная вещь — здесь административная и уголовная ответственность ходят рядом», - высказал свое мнение Михаил Иванов.