Политика

Олег Брячак высказался об исключении Льва Шлосберга из федерального списка партии «Яблоко»

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», кандидат в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу №148 Олег Брячак рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей о своем отношении к исключению лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга из федерального списка партии.

«Я не видел документы, которые подавал Лев Шлосберг, но, как правило кандидатов просто так не снимают. Я уверен, что Льва Шлосберга сняли за дело», - сказал Олег Брячак.

В качестве примера неправильного оформления документов кандидатом в депутаты, он привел случай подачи документов на украинском языке представителем партии коммунистов.

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«Как политик я, честно говоря, отношусь к этому положительно. Я считаю, что такие политические деятели, как Шлосберг, подрывают устои России. Остальные парламентские партии - и "Справедливая Россия", и "ЛДПР", и "КПРФ", предлагают различные методы и пути развития страны во благо граждан. При этом такие политики, как Лев Шлосберг, подрывают государственный строй страны, и я рад, что их будет меньше в Государственной Думе», - резюмировал Олег Брячак.