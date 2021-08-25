В его речах всегда закамуфлирована экстремистская направленность - Михаил Лебедик о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму

«Я считаю решение правильным, и у меня вообще к данному вопросу особое, более жесткое мнение», - отметил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей кандидат в депутаты Госдумы от Псковского регионального отделения партии «Родина» Михаил Лебедик, комментируя исключение Льва Шлосберга из федерального списка политической партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области) на выборах в Госдуму.
«Наши надзорные органы хорошо сработали, выявили на сегодняшний день эти связи, его высказывания. По моему мнению, есть недоработка у правоохранительных органов: он (Шлосберг — ред.) называет Россию полицейским государством. Вы знаете, если бы это было полицейским государством, наверное, Шлосберг уже давно был бы в местах лишения свободы. Еще раз повторяю: в его речах скрытый экстремизм. Здесь его просто знают, поэтому он выбрал новую игру в Москве. Ничего хорошего он для России не принес бы. И для москвичей», - сказал кандидат в депутаты Госдумы.