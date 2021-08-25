Политика

Льва Шлосберга исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания

Льва Шлосберга исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения партии «Яблоко». Такое решение приняли сегодня, 26 августа, на заседании Избирательной комиссии Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме. За проголосовали 9 членов комиссии, 2 — против.

Напомним, сегодня ЦИК России исключила политика из федерального списка политической партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области).