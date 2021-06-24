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Кто под красным знаменем?

25.06.2021 18:11|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 26 июня, в Пскове пройдет предвыборная конференция регионального отделения КПРФ. Центральный вопрос — утверждение списков кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Псковского областного Собрания. ПЛН знает всех, кто будет представлен на утверждение делегатов.

 

Казалось бы, конференция - это обычное, почти рутинное, внутрипартийное мероприятие. Однако, судя по всему, в обкоме снова будет жарко — примерно как в марте, когда в день отчетно-выборной конференции псковские коммунисты шесть часов остро дебатировали, искали у себя «пятую колонну» и вспоминали жесткие сталинские методы борьбы с оппонентами. О накале страстей в ходе того междусобойчика можно было судить по видео, недавно слитому в Сеть и вызвавшему заметный резонанс - в обкоме даже инициировали проведение проверки с целью выяснить, как и кем был вынесен этот «сор из избы». Вполне вероятно, что завтра последует продолжение жаркой полемики с участием нынешних руководителей организации и представителей так называемой «старой гвардии». Почти наверняка будут тут и неожиданности, связанные с персоналиями будущих кандидатов в депутаты областного Собрания.

На данный момент известно, что в тройку лидеров списка КПРФ, наряду с членом ЦК партии, первым секретарем Псковского обкома Петром Алексеенко и вторым секретарем Дмитрием Михайловым может быть включен не кто-то из видных партийцев, членов фракции КПРФ в Собрании или ветеранов - «политических тяжеловесов», а... действующий депутат областного Собрания от «Справедливой России», директор печорского завода «Евро-Керамика» Владимир Панченко, являющийся членом «команды Михаила Гавунаса». Напомню, что на прошлые выборы в региональный парламент (2016 год) сторонники находящегося за границей опального бизнесмена шли в составе нескольких колонн. Владимир Панченко солидаризировался с эсерами и впоследствии получил от руководителя партийной организации Олега Брячака мандат депутата. Однако ни для кого не секрет, что в отношениях прежних союзников уже давно не всё гладко.

Да и непонятно, зачем Михаилу Гавунасу «свои люди» в областном Собрании и псковской гордуме. Отчего обозревателями неоднократно высказывалось предположение о том, что на выборах 2021 года «команды Гавунаса» не будет. Однако, возможно, они просто поспешили с выводами — и впереди нас ждет очередная серия этой предвыборной саги. Так или иначе, Панченко может войти в тройку лидеров списка КПРФ, о чем сегодня в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил секретарь обкома партии Дмитрий Михайлов. «Он (Панченко) вышел из "Справедливой России", в данный момент идет как беспартийный. Панченко Владимир Юрьевич всегда голосовал как и наша фракция в областном Собрании. Мы достаточно давно совместно сотрудничаем, в том числе и в 2017 году, и в других избирательных кампаниях, находим общий язык», - поведал Дмитрий Михайлов.

Сам Владимир Панченко в интервью ПЛН рассказал, что на самом деле всегда симпатизировал компартии. А в «Справедливой России» состоял, так как изначально у эсеров и коммунистов были «похожие взгляды». «Но после последнего объединения я теперь и не знаю, что это за партия», - признался Владимир Панченко, имея в виду объединение СР с партиями «Патриоты России» и «За правду».

Что касается одномандатных округов на выборах в псковский региональный парламент, то, по информации из источников в КПРФ, расклад следующий. Кандидатом по округу №1 (Центр Пскова, Любятово, Завокзалье) может стать экс-депутат Псковской гордумы, программист Олег Смирнов. В том случае, если его кандидатура получит поддержку со стороны делегатов конференции, соперничать Смирнову предстоит с действующим депутатом-единороссом Алексеем Севастьяновым. Наблюдатели также не исключают выдвижение в этом округе депутата гордумы от «Яблока» Дмитрия Пермякова. Почти наверняка будет здесь и представитель ЛДПР — «соколы Жириновского» во главе с региональным координатором Антоном Минаковым планируют «закрыть» все тринадцать одномандатных округов, однако конкретные фамилии пока не названы. Это произойдет завтра, в ходе предвыборной конференции «либерал-демократов».

В одномандатном избирательном округе №2 (Запсковье) от компартии ожидаемо будет баллотироваться действующий региональный парламентарий Дмитрий Михайлов.

Отмечу, что накануне, на прошедшем в Подмосковье съезде КПРФ, он был утвержден кандидатом на выборы в Госдуму по псковскому одномандатному округу и попытается составить конкуренцию действующему парламентарию, единороссу Александру Козловскому. Что до выборов в областное Собрание по второму псковскому округу, то тут соперниками Михайлова могут стать врач Елена Лунгу («Единая Россия»), депутат областного Собрания, врач скорой помощи Артур Гайдук («Яблоко») и, возможно, Олег Брячак (СР).

По аналогии с футболом, второй псковский округ можно назвать «группой смерти». За голоса жителей Запсковья будут соперничать три действующих депутата - три кандидата в депутаты Государственной думы.

В округ №3 (Южное Завеличье и район радиозавода) коммунисты пошлют заместителя главы Пскова, депутата гордумы Александра Баева.

Напомню, что «Единой Россией» выдвигается глава администрации Пскова Александр Братчиков — и как тут не вспомнить, что коммунист пытался потроллить и покритиковать сити-менеджера после оглашения его отчета на сессии гордумы. Отмечу, что обозреватели не исключают появления в этом округе яблочника-навальниста Николая Кузьмина. Как отмечают наблюдатели, Баев и Кузьмин в последнее время сосредоточились на атаках Братчикова: один делает это в гордуме, другой — в соцсетях.

Как и на федеральном уровне, где в команду КПРФ на выборах в Госдуму вошли представители «Левого фронта» и других дружественных объединений, в Пскове в списке кандидатов в одномандатных округах и территориальных группах также возможно появление союзников коммунистов, в частности - сторонников социалиста Николая Платошкина. Так, в округе №4 (Северное Завеличье Пскова) КПРФ может представить рабочий Сергей Молдован. Напомним, что от «Единой России» здесь идет вице-спикер областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

В великолукских одномандатных округах №5 и №6 зюгановцев представят действующий депутат областного Собрания Николай Чувайлов и юрист, индивидуальный предприниматель Дмитрий Богданов. Соперничать они будут с педагогами, директорами школ Татьяной Фомченковой (депутат Великолукской городской думы) и Еленой Даньшовой (депутат областного Собрания). По нашей информации, в последнее время велись переговоры между коммунистами и действующим внефракционным депутатом областного Собрания Всеволодом Козловским (по поводу его выдвижения в округе №5), но, видимо, взаимопонимания стороны не нашли.

В округе №7 (Псковский и Гдовский районы) планируется выдвижение от КПРФ секретаря обкома, сотрудника агрофирмы «Победа» Александра Ножки.

Кроме него, в выборах будут участвовать руководитель дорожной компании, экс-заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь («Единая Россия») и фермер, депутат Гдовского районного собрания Александр Конашенков («Яблоко»).

В округе №8 (Дновский, Плюсский, Порховский, Струго-Красненский районы) можно было ожидать выдвижения от компартии руководителя порховского колхоза «Заря» Бориса Петрова. Однако с учетом солидного возраста потенциального кандидата и его собственной позиции выбор был сделан в пользу первого секретаря Плюсского райкома партии Петра Кисляка. От «Единой России» здесь — председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. «Справедливая Россия», возможно, выдвинет казака и профсоюзного деятеля Игоря Иванова, «Яблоко» - депутата районного собрания из Порхова Ольгу Давыдову, активно выступавшую по т. н. «мусорному вопросу».

В округе № 9 (Островский, Новоржевский, Пушкиногорский районы) КПРФ может представить новоржевская коммунистка Надежда Чистоборская.

В 2018 году она была избрана в Собрание депутатов поселения, а в 2019-м заняла освободившуюся должность главы Вехнянской волости Новоржевского района. По этому же округу от «Единой России» идет помощник секретаря Генсовета партии Андрея Турчака Армен Мнацаканян.

В округе №10 (Красногородский, Печорский, Палкинский, Пыталовский районы) собирался баллотироваться первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, о чем он неоднократно заявлял в СМИ. Однако, вероятно, руководитель партийной организации перейдет в другой округ - №11 (Опочецкий, Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский районы) и поборется за мандат с коллегой по областному Собранию — заместителем главного врача Псковской больницы Игорем Дитрихом. От «Яблока» в 11-м округе, вероятно, пойдет бежаницкий врач-хирург Сергей Изотов, либо опочецкая учительница, активный борец со свинокомплексом Юлия Моргунова.

А в десятом одномандатном округе компартию представит первый секретарь Печорского райкома КПРФ Дмитрий Богатырев. От «Единой России» в выборах здесь примет участие действующий депутат — руководитель регионального штаба ОНФ Виктор Остренко. Нельзя исключать, что от «Яблока» здесь может пойти учитель математики из сельской школы в Палкинском районе Любовь Жильцова.

В округе №12 (Куньинский, Великолукский, Новосокольнический, Усвятский районы) следует ждать выдвижения руководителя крестьянско-фермерского хозяйства, депутата Новосокольнического районного собрания, первого секретаря райкома КПРФ Александра Тарасова. Ему предстоит побороться с действующим депутатом — руководителем ОАО «Красное знамя» из того же Новосокольнического района Андреем Козловым («Единая Россия»).

В округе №13 (Невельский, Пустошкинский и Себежский районы) компартия может сделать ставку на молодого коммуниста из Невеля Николая Пилипенко. Конкурировать ему придется с экс-главой Усвятского района Виктором Иващенко, а также, возможно, с депутатом Невельского районного собрания Андреем Вихманом («Яблоко») и экс-кандидатом на пост главы Себежского района Алексеем Харлашиным (ЛДПР).

Таким образом, две ведущие политические партии — «Единая Россия» и КПРФ — уже определились со своими одномандатниками и лидерами списков на выборах. В ближайшее время станет очевидна вся конфигурация партий на выборах.

К сказанному остается добавить, что названными фамилиями список потенциальных кандидатов на выборах в областное Собрание не ограничивается. На подходе — представители парламентских и т. н. «малых» партий. После того, как они объявят имена своих кандидатов, мы обязательно вернемся к разговору о партийных командах и «дуэлях» в одномандатных округах. Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за ходом избирательной кампании, имеющей очень важное значение для всех основных политических сил нашего региона.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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