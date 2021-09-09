Политика

Верховный суд не удовлетворил жалобу Шлосберга по отмене его регистрации кандидатом в Госдуму

Верховный суд РФ оставил в силе решение Московского городского суда и определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции об отмене регистрации руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга кандидатом в депутаты Государственной Думы по Ховринскому одномандатному округу №207. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Об этом сообщил Лев Шлосберг в своем телеграм-канале.





Решение кассационной коллегии Верховного суда будет обжаловано в президиум Верховного суда, уточнил он.

Напомним, 26 августа ЦИК России исключила Шлосберга из федерального списка партии на выборах в Госдуму в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области). В тот же день решением Избирательной комиссии Псковской области Шлосберга исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения партии «Яблоко».