Политика

«Мы сами определяем будущее»: Галина Неваленная приняла участие в голосовании 17 сентября

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат гордумы Галина Неваленная приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Галины Неваленной

«День начинаем с голосования. Я сделала свой выбор. Мы сами определяем наше будущее», - отметила Галина Неваленная.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.