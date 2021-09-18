Политика

О ходе голосования рассказали представители районов Псковской области

Представители Порховского, Псковского, Стругокрасненского и Островского районов в режиме видео-конференц-связи рассказали о ходе голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Об этом из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области 18 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель ТИК Порховского района Светлана Усанова сообщила, что все 24 комиссии в муниципалитете вчера и сегодня начали работу вовремя. «Первый день голосования прошел без замечаний. Поступали вопросы участковым комиссиям по поводу текущей деятельности, все они были решаемыми», - отметила она.

Светлана Усанова рассказала, что по итогам первого дня голосования в районе явка на выборы депутатов Госдумы составила 15,28%, на выборы депутатов областного Собрания — 14,65%. Также собрано 1 736 заявок для выездного голосования.

«Сегодня проходит сельскохозяйственная ярмарка, многие совмещают приятное с полезным и приходят на избирательные участки», - добавила председатель ТИК.

Глава Псковского района Наталья Федорова рассказала, что голосование в муниципалитете проходит в штатном режиме, организовано голосование на островах. «Все 35 участков работают нормально. Жалоб на работу комиссий не поступает», — отметила она.

Явка по итогам первого дня голосования в Псковском районе на выборах депутатов Госдумы составила более 12%, на выборах в региональный парламент — 7,69%.

В свою очередь председатель ТИК Стругокрасненского района Александр Комов рассказал, что все 19 избирательных участков в муниципалитете обеспечены средствами защиты. По состоянию на 20.00 17 сентября в районе проголосовали 5 405 избирателей на выборах депутатов Госдумы и 2 825 избирателей на выборах в региональный парламент.

«Все в штатном режиме, замечаний со стороны избирателей нет», - резюмировал Александр Комов.

Заместитель главы Островского района Лариса Иванова сообщила, что второй день голосования в муниципалитете проходит нормально. «Все проходит в штатном режиме, нареканий нет», - добавила она.

Секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук подвел общие итоги первого дня голосования. «Всего в списки избирателей на 20.00 было включено на выборы депутатов Госдумы 518 477 избирателей, из которых проголосовало 89 644 избирателя (17,29%). На выборы депутатов Псковского областного Собрания на 20.00 в списки избирателей включены 515 274, проголосовало 85 058 избирателей (16,51%). В первый день голосования на 609 избирательных участках всего было назначено 1 256 наблюдателей», - рассказал он.

Сергей Ковальчук напомнил, что в избирательные комиссии региона поступило 9 жалоб, 2 из которых признали обоснованными.