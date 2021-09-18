Политика

Посетившие Псков иностранные эксперты сравнили прозрачность выборов в России и Европе

Иностранные эксперты из Германии, Испании и Новой Зеландии встретились с председателем Общественной палаты Псковской области Натальей Горбачевой сегодня, 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча прошла в Центре общественного наблюдения за выборами на улице Некрасова, 17/11 в Пскове. Наталья Горбачева продемонстрировала иностранным экспертам работу Центра, который оборудован десятью персональными компьютерами для трансляции видео с избирательных участков. В Центре также работает телефон «горячей линии», обеспечен доступ представителей политических партий, наблюдателей, СМИ для наблюдения за ходом голосования, соблюдены противоэпидемиологические требования.

«Видеотрансляция идет с 50% всех участков, на остальных 50% идет видеозапись, которую можно будет посмотреть, если наблюдатели выявят какие-либо нарушения», - пояснила Наталья Горбачева.

В Центре круглосуточно дежурит представитель компании «Ростелеком» (компания обеспечивает видеотрансляцию). Перебоев в трансляции с начала выборов, 8.00 17 сентября, не было. По словам Натальи Горбачевой, возможность наблюдать за выборами с ПК «не очень пользуется популярностью у псковичей» - за вчерашний день ею воспользовались около 10 человек.

Своим мнением об организации выборов в России с корреспондентом ПЛН поделился управляющий директор энергетической компании «Energie Waldeck-Frankenberg» Стэфен Бруно Шаллер из Германии.

«Все прозрачно и ясно, в России прозрачности выборов уделяют даже бОльшее внимание, чем в Европе. На участках мы видели от 1 до 5 наблюдателей (если был один, значит, второй просто вышел). При этом их работа не напоминала театральную постановку - члены комиссий и наблюдатели не были готовы к нашим визитам, когда мы заходили, они начинали в спешке надевать маски, значит, наши визиты действительно были неожиданными», - заметил он и добавил, что в Германии на выборах на участках нет наблюдателей.

Стэфен Бруно Шаллер показал картинку из газеты, которая, по его словам, на днях вышла в Германии. «На картинке президент Путин фальсифицирует выборы. Но это не то, что мы видим, приехав сюда и знакомясь с избирательным процессом в России», - отметил он.

Другой иностранный эксперт, президент ассоциации «Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia» Фернандо Морагон из Испании сказал, что в Испании нет «ничего даже близко похожего» на Центр общественного наблюдения. Он подчеркнул, что такая система наблюдения должна быть в каждой стране, поскольку она «позволяет обеспечить развитие демократических выборов в каждом регионе, потому что каждый может зайти в Центр и посмотреть, как проходит голосование в моменте». Он также прокомментировал наличие на российских избирательных участках наблюдателей.

«Безусловно, наблюдатели нужны, чтобы обеспечивать честные и прозрачные выборы», - сказал Фернандо Морагон и добавил, что в России, как в молодой демократической стране, избирательный процесс с каждым годом становится более легитимным.

Эксперт из Испании также отметил, что организация выборов в России в условиях пандемии проведена «даже лучше, чем в Европе».