Жители Псковской области делают выбор в заключительный день голосования. ФОТО

Основной день голосования в Псковской области подходит к концу. Избирательные участки закроются сегодня, 19 сентября, в 20.00. Многие жители региона к настоящему моменту уже сделали свой выбор, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
УИК №47
В частности, активное участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания приняли молодые жители региона. Некоторые из них проголосовали впервые.
Впервые голосующие избиратели, УИК №251 и УИК №405
Впервые голосующий избиратель, УИК №170
УИК №370
На избирательные участки продолжают приходить и семьи с детьми. К примеру, вместе с семьей сделал свой выбор председатель Собрания депутатов Бежаницкого района Алексей Куров.
УИК №283
УИК №354
А некоторые избиратели в Псковской области взяли с собой домашних животных.
УИК №47
Голосование на дому. Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Тем, кто не смог самостоятельно посетить участок, предоставляется возможность голосовать на дому. Таким правом воспользовался, например, житель Островского района, ветеран Великой Отечественной войны.
«Избирателю 96 лет. Он был очень рад, что к нему пришли, и сам захотел сфотографироваться, а также показал свой сад и урожай нашей комиссии», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.
УИК №282, голосование вне участка
УИК №256
УИК №347
Напомним, 19 сентября - заключительный день голосования на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.