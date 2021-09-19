Политика

Жители Псковской области делают выбор в заключительный день голосования. ФОТО

Основной день голосования в Псковской области подходит к концу. Избирательные участки закроются сегодня, 19 сентября, в 20.00. Многие жители региона к настоящему моменту уже сделали свой выбор, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

УИК №47

В частности, активное участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания приняли молодые жители региона. Некоторые из них проголосовали впервые.

Впервые голосующие избиратели, УИК №251 и УИК №405

Впервые голосующий избиратель, УИК №170

УИК №370

На избирательные участки продолжают приходить и семьи с детьми. К примеру, вместе с семьей сделал свой выбор председатель Собрания депутатов Бежаницкого района Алексей Куров.

УИК №283

УИК №354

А некоторые избиратели в Псковской области взяли с собой домашних животных.

УИК №47

Голосование на дому. Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Тем, кто не смог самостоятельно посетить участок, предоставляется возможность голосовать на дому. Таким правом воспользовался, например, житель Островского района, ветеран Великой Отечественной войны.

«Избирателю 96 лет. Он был очень рад, что к нему пришли, и сам захотел сфотографироваться, а также показал свой сад и урожай нашей комиссии», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.

УИК №282, голосование вне участка

УИК №256

Члены УИК №347 сообщили, что в помещении для голосования для дополнительной защиты избирателей установили рециркулятор для очистки и обеззараживания воздуха.

Напомним, выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.

УИК №347

Напомним, 19 сентября - заключительный день голосования на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.