Политика

В Псковской области завершилось голосование на выборах в Госдуму и областное Собрание

В Псковской области завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Ровно в 20.00 все 609 избирательных участков, сформированных для проведения выборов, завершили работу. Члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов.

Напомним, в период с 17 по 19 сентября в псковском регионе проходило 7 избирательных кампаний:

выборы депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва;

выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва;

выборы главы Куньинского района;

выборы главы Новосокольнического района;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Новоржев» по одномандатному избирательному округу №2;

дополнительные выборы депутатов на вакантные мандаты депутатов городского поселения «Пустошка» по пятимандатному избирательному округу №2;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Торошинская волость» на вакантные мандаты по двухмандатному избирательному округу №2.

По состоянию на 18.00 явка на выборах в Госдуму составила 41,95%, на выборах в региональный парламент — 40,92%. На выборах главы Куньинского района проголосовали 54,99%, главы Новосокольнического района — 43,92%.