Политика

60 жалоб поступило по поводу выборов в Псковской области

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Напомним, в Псковской области проходят выборы депутатов Госдумы, Псковского областного Собрания, глав Куньинского и Новосокольнического районов.

Только 10 жалоб из 60 признаны обоснованными. По словам Игоря Сопова, некоторые из них предстоит рассмотреть более тщательно.

60 обращений поступило по поводу выборов по всей Псковской области. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Сопов 19 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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