60 жалоб поступило по поводу выборов в Псковской области

60 обращений поступило по поводу выборов по всей Псковской области. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Сопов 19 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Только 10 жалоб из 60 признаны обоснованными. По словам Игоря Сопова, некоторые из них предстоит рассмотреть более тщательно.
Напомним, в Псковской области проходят выборы депутатов Госдумы, Псковского областного Собрания, глав Куньинского и Новосокольнического районов.