Политика

Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли честно и легитимно

Выборы в Псковской области прошли честно и легитимно. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 19 сентября в информационном центре Избирательной комиссии, подводя итоги голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

19 сентября закончилась избирательная кампания в России и Псковской области, теперь предстоит длинная ночь подсчета голосов. Однако, по словам Игоря Сопова, уже сейчас можно подвести некоторые итоги трехдневного голосования. В области проходило семь избирательных кампаний – выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Псковского областного Собрания, двух глав районов и три муниципальные кампании.

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Игорь Сопов назвал активность избирателей высокой. Впервые Псковская область проводила федеральную и региональную кампании в течение трех дней. «Избирательная система с задачей справилась», - констатировал председатель Избирательной комиссии области. Основной критерий оценки - минимальное количество нарушений, которое было зафиксировано в течение трех дней.

Всего поступило 60 обращений, из которых 10 признаны обоснованными. Все были рассмотрены незамедлительно. «Признанные обоснованными жалобы ни в коей мере не влияют на итоги голосования. Самое важное: не было нарушений по вбросу бюллетеней в избирательные ящики для голосования. Мы считаем, что выборы прошли честно и легитимно», - сказал Игорь Сопов. «К легитимности и честности мы добавляем безопасность», - отметил он.

Легитимность повышается большим количеством наблюдателей от политических партий и кандидатов. Для освещения хода выборов аккредитацию получил 101 журналист, продолжил Игорь Сопов. Три международных эксперта дали положительную оценку. «Выборы проходили без замечаний, гласно и открыто - это подчеркивали все наши коллеги. Наблюдение за участками позволило не только обеспечить прозрачность кампании, но и помогло добиться результата - все участки были обеспечены видеонаблюдением. Это позволило контролировать процесс не только днем, но и ночью», - обратил внимание глава облизбиркома.

Основная претензия скептиков заключалась в том, что именно ночью будет осуществляться фальсификация, напомнил он. «Все три дня мы находились на работе, даже ночью. Мы в качестве эксперимента смотрели, листали участки, и что там видели? Тишину и спокойствие и дежурящих полицейских. Видеокамеры прекрасно работают в темноте, пишут все движения. Сейфы с сейф-пакетами были опечатаны, запломбированы и надежно охранялись», - сообщил Игорь Сопов.

«Сейчас ведется подсчет, мы знаем, что предварительные итоги голосования станут известны ближе к утру. У комиссии еще очень много работы», - сказал Игорь Сопов. В первую очередь будут подсчитываться бюллетени на федеральных выборах, потом - остальные. Он пожелал коллегам набраться сил, аккуратно и легитимно произвести подсчет.