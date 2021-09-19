Почти 42% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму в Псковской области

Стали известны данные о явке избирателей на выборах в Псковской области на 18 часов. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.
На выборах депутатов Госдумы явка составила 41,95%, на выборах депутатов Псковского областного Собрания – 40,92%.
На выборах главы Куньинского района проголосовали 54,99% избирателей, главы Новосокольнического – 43,92%.
Напомним, сегодня, 19 сентября, Псковская область присоединится к Всероссийскому политическому онлайн-марафону «Ночь выборов – 2021. Время избранных». После закрытия избирательных участков, в 22.00, эксперты и участники процесса подведут итоги выборов в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, 19).