Политика

Александр Братчиков: Выборы прошли честно, в открытой конкурентной борьбе

Выборы в Псковской области прошли честно, в открытой конкурентной борьбе, прокомментировал трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков. «Значительных нарушений в процессе трехдневных выборов в Псковской области выявлено не было, по крайне мере, на данном этапе. Были незначительные нарушения, но все решалось оперативно», - сказал он в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По его словам, явка на выборах в регионе была достаточно высокой — по данным на 18.00 19 сентября она составляла более 40%. «По разным округам в городе этот показатель отличается, где-то он чуть больше, где-то - чуть меньше 40%, но явка очень высокая, что позволяет говорить о том, что нашим жителям небезразлично, кто пойдет в Псковское областное Собрание, кто пойдет в Государственную Думу от Псковской области. И, опять же, возвращаясь к тому, что выборы трехдневные, - это показало, что люди с большим интересом следят за политической обстановкой и пользуются своей возможностью отдать голос той или иной партии», - отметил Александр Братчиков.

Кроме того, кандидат в депутаты областного Собрания оценил соблюдение норм безопасности, предусмотренных Роспотребнадзором, во время голосования. «Я сам ходил голосовать, мне даже дали персональную ручку, которую я потом забрал с собой. Все были в масках, обязательно обрабатывали руки, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнул он.

Также Александр Братчиков отметил, что за развитием политических событий он следил на сайте Псковской Ленты Новостей.