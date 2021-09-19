Политика

Михаил Ведерников: Избирательная кампания была яркой, насыщенной и интенсивной

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал прошедшее в регионе трехдневное голосование на выборах в Госдуму и областное Собрание. По его словам, люди достаточно активно голосовали, избирательная кампания была яркой, насыщенной и интенсивной.

«Я доволен, потому что голосование и избирательная кампания прошли без существенных нарушений. За весь избирательный цикл было всего 32 незначительных нарушения, ни одного серьезного, крупного. Это говорит, в первую очередь, о том, что у нас избирательная комиссия работает профессионально. Это говорит о высоком уровне избирателей, участников избирательного процесса. Что немаловажно, все эти все три дня соблюдались все требования Роспотребнадзора. Проводилась термометрия, везде были средства индивидуальной защиты», - сказал Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, трехдневное голосование - это, скорее, необходимость. «Главная задача, для чего это было сделано, - развести потоки. Чтобы с меньшей нагрузкой на избирательные участки люди смогли в удобное для себя время и, самое главное, безопасно для своего здоровья проголосовать», - отметил губернатор.

«Что касается явки, пока на 18.00 мы вторые по Северо-Западу. Честно говоря, мы не стремились к высокой явке. Как технологи говорят, никто ее не сушил. У нас хороший результат по явке», - констатировал Михаил Ведерников. Он напомнил, что высокий показатель явки был на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. «Это говорит, что гражданское общество у нас, в Псковской области, зрелое. Люди понимают, что происходит в области и стране, переживают и принимают активное участие в этом процессе», - считает глава региона.

Он предполагал, что явка будет около 45%. «На 18.00 у нас почти 42% по Госдуме, примерно на процент меньше по выборам в Псковское областное Собрание. Я думаю, что плюс-минус процент - угадали», - ответил Михаил Ведерников на вопрос о соответствии явки прогнозу.

«По той информации, которая есть у меня, – да, определенное количество людей проголосовало, в том числе, за новые партии. Посмотрим, даст ли это им возможность пройти пятипроцентный барьер», - добавил губернатор.