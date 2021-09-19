Политика

Александр Козловский дал оптимистичный прогноз для «Единой России» по итогам выборов

Прогноз у «Единой России» по результатам выборов оптимистичный, сказал на встрече с журналистами по окончании выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Давайте дождемся официальных данных (результатов голосования - ред.), у нас есть члены комиссии, которые все определят. Других данных не может быть. Нами проделана большая работа, я уже не раз говорил, что "Едина Россия" работает в течение всего этого года, прошлого года, и у нас самые оптимистичные прогнозы», - сказал Александр Козловский.

Он также прокомментировал вероятность того, что в Госдуму и региональный парламент пройдут новые партии. «Думаю, что мы, скорее всего, увидим новые политической силы, не буду говорить о конкретных партиях, но видно по активности и экзитполам, которые проводились по всей стране, по Российской Федерации, что стоит ждать новые партии», - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».