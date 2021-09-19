Александр Козловский дал оптимистичный прогноз для «Единой России» по итогам выборов

Прогноз у «Единой России» по результатам выборов оптимистичный, сказал на встрече с журналистами по окончании выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он также прокомментировал вероятность того, что в Госдуму и региональный парламент пройдут новые партии. «Думаю, что мы, скорее всего, увидим новые политической силы, не буду говорить о конкретных партиях, но видно по активности и экзитполам, которые проводились по всей стране, по Российской Федерации, что стоит ждать новые партии», - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».