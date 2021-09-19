Политика

Антон Сергеев: Предвыборные дебаты были вялыми и скучными

Предвыборные дебаты в Псковской области были вялыми и скучными. Такое мнение высказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Антон Сергеев отметил, что на федеральном уровне дебаты проходили намного интереснее, а противостояние политиков в Псковской области показалось ему скучным и вялым.

«В СМИ в дни голосования все было достаточно ровно и спокойно. Каких-то изысков я не заметил. "Вбросов" также не было. Те, которые были, шли через анонимные телеграм-каналы, не зарегистрированные как СМИ», - сказал советник главы региона.

Антон Сергеев также заметил, что поле ТикТока в Псковской области развито слабо, и те политики, которые обратились к нему, не получили дивидендов. «Среди социальных сетей нам стоит ориентироваться на "ВКонтакте" - эта соцсеть развита в Псковской области, а также Телеграм - он гораздо быстрее, за ним будущее», - резюмировал он.