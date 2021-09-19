Политика

Единороссы на выборах в Псковское областное Собрание лидируют во всех округах

По оперативным данным, кандидаты от «Единой России» лидируют во всех одномандатных избирательных округах на выборах в Псковское областное Собрание. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Известно также, что на трех участках кандидат в депутаты областного Собрания Алексей Севастьянов уступил победу.

Напомним, что в новом созыве Псковское областное Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избираются в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

Кроме того, как стало известно, что кандидат от «Единой России» Александр Козловский с большим отрывом опережает своих оппонентов на выборах в Госдуму по Псковскому одномандатному избирательному округу №148.