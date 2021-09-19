Политика

Александр Козловский об избирательной кампании: Забег был длинным

Секретарь регионального отделения «Единой России» в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября дал оценку прошедшей избирательной кампании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Забег был длинным. Путь уже пройден. Все немножко могут выдохнуть, расслабиться», - сказал он.



Александр Козловский рассказал, что для него это вторая кампания по выборам в Госдуму, и она была не менее сложной, чем первая. «Я много ездил по области, общался с людьми. Оперативно решал проблемы, с которыми обращались избиратели. Я благодарен всем, кто помогал в этой работе», - сказал он.

Отдельно он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку. «Все цели и задачи обязательно выполним. Будем работать в регионе, на федеральном уровне. "Единая Россия" на сегодняшний день остается силой и фундаментом, на которые опирается губернатор, правительство, президент. Таковой и останется», - заявил он.