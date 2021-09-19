Политика

«Единая Россия» после обработки 25,03% протоколов набирает 44,26% голосов - данные ЦИК

«Единая Россия» после обработки 25,03% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 44,26% голосов. Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России.

КПРФ, согласно данным Центризбиркома, набирает 22,31%, ЛДПР - 8,50%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6,58%.

Также, по текущим данным, в думу проходит партия «Новые Люди» с 6,58% голосов.

Согласно данным по одномандатным округам после обработки 25,22% протоколов, «Единая Россия» лидирует в 181 округе, КПРФ набирает 18 мест, кандидаты от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» проходит 6 округах, а ЛДПР, «Гражданская платформа» и партия «Родина» - пока набирают по одному месту по одномандатным округам. Кроме того, в Госдуму проходит пять самовыдвиженцев.

В РФ завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.