Политика

Единороссы опережают соперников на выборах в областное Собрание по одномандатным округам

По предварительным данным, кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах в Псковское областное Собрание по одномандатным округам. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, единоросс Алексей Севастьянов на выборах по 1-му округу опережает Наталью Тудакову («Справедливая Россия — За правду») на 380 голосов.

Елена Лунгу по 2-му округу обошла коммуниста Дмитрия Михайлова (31% против 22%). Третий - «яблочник» Артур Гайдук с минимальным отрывом от второго места — 21%.

Александр Братчиков опережает по 3-му округу коммуниста Александра Баева (36% голосов против 27%).

По округу №4 единоросс Юрий Сорокин лидирует с 40% голосов, его ближайший соперник, коммунист Сергей Молдован набирает 18%.

Елена Даньшова («Единая Россия») лидирует на выборах по 6-му одномандатному округу, на втором месте кандидат от КПРФ.

С большим отрывом кандидаты-единороссы лидируют также в округах №8 (Александр Котов), №10 (Виктор Остренко) и №11 (Игорь Дитрих).