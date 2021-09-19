Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» предварительно получает порядка 315 мест в парламенте

«Единая Россия», по предварительным данным, получает в Государственной Думе порядка 120 мандатов по федеральному списку и 195 - по одномандатным округам, что в совокупности обеспечит партии конституционное большинство в нижней палате.

«По состоянию на 8 утра, по спискам "Единая Россия" набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на брифинге в понедельник.

Таким образом, партия предварительно получает порядка 315 мест в парламенте, что обеспечивает ей конституционное большинство (более 300 из 450 мест), пишет «Интерфакс».

Турчак добавил, что партия одержала «убедительную и чистую победу», а существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в партии не зафиксировали.