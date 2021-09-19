Политика

Андрей Турчак: Обновление «Единой России» и народная программа стали основой результата партии на выборах

Обновление «Единой России» и ее народная программа стали основой того результата, который партия показала на выборах, заявил секретарь Генсовета партии первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба партии «Единой России»

«Правильно было сказано - два конкурентных преимущества нашей партии: первое – это большой процент обновления (списки кандидатов обновились более чем на 50%), второе – наша народная программа, с которой мы шли на выборы. Она формировалась самими гражданами. Что и послужило фундаментом результата, который мы получаем сейчас», - отметил Андрей Турчак.

Он поблагодарил всех избирателей, которые поддержали на прошедших выборах «Единую Россию». «Хотел бы поблагодарить всех избирателей, кто голосовал на участках или дистанционно. Отдал свои голоса за "Единую Россию" - будущее нашей страны, будущее наших детей и наших внуков», - сказал секретарь Генсовета партии.

Также он поздравил однопартийцев с чистой и честной победой на выборах. «Дмитрий Медведев просил всем передать слова благодарности кто внес свой вклад в наш общий результат. Хочу сказать отдельные слова благодарности всей нашей команде – штабам, волонтерам, кандидатам, губернаторам за их личный вклад в нашу победу», - сказал Андрей Турчак.