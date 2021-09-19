Политика

Александр Козловский на выборах в Госдуму набрал втрое больше голосов, чем ближайший конкурент

Кандидат от «Единой России» одержал уверенную победу на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №148 по итогам обработки протоколов 608 из 609 участковых комиссий. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в голосовании по одномандатному избирательному округу приняли участие 226 257 избирателей, что составляет 44% от общего числа избирателей.

В опросе приняло участие 456 человек

В опросе приняло участие 456 человек

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