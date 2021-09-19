Александр Козловский на выборах в Госдуму набрал втрое больше голосов, чем ближайший конкурент

Кандидат от «Единой России» одержал уверенную победу на выборах депутатов Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №148 по итогам обработки протоколов 608 из 609 участковых комиссий. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в голосовании по одномандатному избирательному округу приняли участие 226 257 избирателей, что составляет 44% от общего числа избирателей.
Распределение голосов за кандидатов:
1. Козловский Александр Николаевич («Единая Россия») – 87 036 избирателей – 38,56%
2. Михайлов Дмитрий Юрьевич (КПРФ) – 27 813 избирателей – 12,32%
3. Брячак Олег Михайлович («Справедливая Россия») – 27 276 избирателей– 12,08%
4. Гайдук Артур Маркович («Яблоко») – 20 403 избирателя – 9,04%
5. Евдокименко Вячеслав Сергеевич («Коммунисты России») – 14 294 избирателя – 6,33%
6. Маковский Андрей Андреевич («Новые люди») – 11 507 избирателей – 5,10%
7. Минаков Антон Александрович (ЛДПР) – 11 474 избирателя – 5,08%
8. Иванов Михаил Александрович («Партия пенсионеров») – 10 604 избирателя – 4,70%
9. Романов Игорь Павлович («Партия Роста») – 3 684 избирателя – 1,63%
10. Лебедик Михаил Аликович («Родина») – 3 190 избирателей – 1,41%.