Политика

«Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму по партийным спискам

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК РФ.

По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7,46% и «Новые люди» - 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в девяти округах, на третьем месте находятся кандидаты «Справедливой России - За правду», лидирующие в восьми округах. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы».