Политика

Член псковского избиркома Елена Маятникова: Большинство из вас подняли руки незаконно

Член Избирательной комиссии Псковской области Елена Маятникова высказала особое мнение при подведении итогов выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания 21 сентября. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, она заявила о недействительности выборов из-за незаконного, по ее мнению, исключения из списков кандидатов представителей партии «Яблоко» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина.

Елена Маятникова сообщила, что голосовала против утверждения итоговых протоколов выборов. «Мы утвердили результаты выборов, которые не могли быть утверждены в силу нарушения закона, к которому причастны избирательные комиссии», — сказала она.

По ее словам, Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили незаконно во внесудебном порядке. «Большинство из вас подняли руки незаконно», — обратилась к членам Избирательной комиссии Псковской области Елена Маятникова. Она сообщила, что впереди еще судебные процессы и призвала членов комиссии «быть полюбопытнее и не доверять тому, что докладывает аппарат». В избирательных бюллетенях не оказались кандидаты, которые должны быть там по закону, считает она. «Нарушения не позволили выявить волю избирателей, по этой причине я голосовала против», — пояснила Елена Маятникова.