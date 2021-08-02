Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания

Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Яблоко». Такое решение было принято на заседании Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 3 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
«В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность», - указали в облизбиркоме.
Единые списки кандидатов:
Сейчас рассматривают единые списки еще четырех избирательных объединений.