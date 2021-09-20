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Политика

Александр Котов объяснил, почему «Единая Россия» не участвовала в дебатах

21.09.2021 14:42|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября объяснил, почему «Единая Россия» не участвовала в дебатах.

«В дебатах можно участвовать продуктивно тогда, когда обсуждаются разные идеи. Когда эти идеи подвергаются критике со стороны оппонентов. А когда дебаты превращаются в сплошную критику "Единой России", я в таких дебатах не вижу большого смысла. Это не продуктивно. Это просто приводит к тому, что противостояние между политическими силами усиливается, а избиратель от этого никак не выигрывает, а только страдает», - сказал он.

«Я не вижу никакого смысла вести политические дебаты в таком ракурсе», - резюмировал Александр Котов.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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