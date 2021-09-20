Политика

В областном Собрании не планируют сокращать штат

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября заявил о том, что сокращения штатных единиц в региональном парламенте не будет.

«Депутаты изберут организационный комитет во главе с самым возрастным, старшим депутатом, который будет заниматься подготовкой и проведением организационной сессии. После этого мы будем обсуждать структуру, кандидатуры, которые займут те или иные посты: начиная с председателя и заканчивая депутатами, которые будут занимать штатные должности. Сейчас у нас в Собрании 10 штатных единиц вместе с председателем. Сделать так, чтобы было меньше, уже невозможно. Если сейчас сокращать это число, то мы уже просто не сможем нормально организовать работу Собрания. Все четыре комитета по разным направлениям сохранятся. Сокращения штатных единиц не будет», - сообщил Александр Котов.

Председатель областного Собрания подчеркнул, что в региональном парламенте произошло серьезное обновление - появилось 10 новых депутатов. «Больше, чем треть поменялась. И это правильно. Я считаю, что обновление - это хорошо, и оно должно быть. Я надеюсь, что у нас будет и обновление в руководстве областным Собранием. В числе этих новых депутатов есть люди, которые вполне профессионально готовы возглавить наши комитеты, наши рабочие органы, занять как раз эти штатные должности, которые определены структурой», - отметил Александр Котов.

Спикер также напомнил, что три комитета в областном Собрании возглавляют председатели, которые работают на профессиональной постоянной основе, а один комитет - председатель, работающий на нештатной основе. «Эту ситуацию все-таки надо поменять. Исходя из опыта и практики, я считаю, что все комитеты должны возглавлять депутаты, которые работают на профессиональной, постоянной основе. Так законотворческий процесс можно организовать более качественно. Буду вносить такое предложение. Надеюсь, что коллеги меня поддержат», - добавил он.