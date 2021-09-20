В областном Собрании не планируют сокращать штат

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября заявил о том, что сокращения штатных единиц в региональном парламенте не будет.
Председатель областного Собрания подчеркнул, что в региональном парламенте произошло серьезное обновление - появилось 10 новых депутатов. «Больше, чем треть поменялась. И это правильно. Я считаю, что обновление - это хорошо, и оно должно быть. Я надеюсь, что у нас будет и обновление в руководстве областным Собранием. В числе этих новых депутатов есть люди, которые вполне профессионально готовы возглавить наши комитеты, наши рабочие органы, занять как раз эти штатные должности, которые определены структурой», - отметил Александр Котов.
Спикер также напомнил, что три комитета в областном Собрании возглавляют председатели, которые работают на профессиональной постоянной основе, а один комитет - председатель, работающий на нештатной основе. «Эту ситуацию все-таки надо поменять. Исходя из опыта и практики, я считаю, что все комитеты должны возглавлять депутаты, которые работают на профессиональной, постоянной основе. Так законотворческий процесс можно организовать более качественно. Буду вносить такое предложение. Надеюсь, что коллеги меня поддержат», - добавил он.