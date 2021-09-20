Политика

Александр Котов подвел итоги избирательной кампании

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дом Советов», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября. Гостем эфира стал председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги выборов в региональный парламент и сюрпризы избирательной кампании.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, поздравляю вас как одного из лидеров партии парламентского большинства: вы сохранили свою доминанту в областном Собрании, победили на выборах, набрали наибольшее число голосов избирателей. Как вы оцениваете эту избирательную кампанию? С чем столкнулись?

Александр Котов: Прошедшую избирательную кампанию оцениваю как напряженную для всех политических партий, в первую очередь для «Единой России». Максимальную ответственность несет действующая партия большинства, какой «Единая Россия» является. И критика в адрес партии власти во многом сказалась на результате.

Кампания была очень конкурентной. У нас было зарегистрировано огромное количество кандидатов, политических партий. Я бы отметил такую особенность: в этот раз кандидаты-одномандатники «Единой России» провели очень серьезную, тщательную работу. Провели гигантское количество встреч. Пропахали округ. Это очень полезно, пригодится в работе в последующем. Потому что вопросы, которые звучали на встречах, нужно систематизировать. Есть такие, которые характерны для всего региона, а есть такие, которые отражают особенность конкретной территории. Сейчас над ними будем работать.

Результат избирательной кампании: из 26 депутатских мест 19 мест у «Единой России» — это конституционное большинство, которое позволяет уверенно себя чувствовать, принимая законодательные решения. Но это ни в коем случае не позволяет нам делать вывод о том, что мы самостоятельно все решим. Все равно будем договариваться. Все равно будем вести диалог. Все равно будем учитывать позицию представителей всех политических партий, которые будут представлены в Собрании. Это очень важно. Я всегда был сторонником именно такого подхода.

Максим Костиков: Для вас были какие-то неожиданности в этой кампании? Что для вас стало сюрпризом?

Александр Котов: Стало сюрпризом, что сдали позиции представители некоторых парламентских партий. В частности, ЛДПР. Они могли бы рассчитывать на более высокий результат. Не знаю, с чем это связано. Они сами проанализируют прошедшую избирательную кампанию, сделают выводы.

Появление новой политической силы партии «Новые люди» в Собрании — они получают депутатский мандат. Это, в некоторой степени, неожиданность. Но это как раз запрос на обновление. Скорее всего, с этим это связано. То есть наш избиратель хочет видеть свежие политические силы, с которыми он связывает свои надежды. Это правильно. И это стоит нам всем учитывать в будущем.

Если молодая партия «Новые люди» будет правильно себя позиционировать, она может рассчитывать на то, чтобы укреплять свои позиции. Поживем, увидим. Посмотрим, как они будут работать в будущем с избирателями.

Максим Костиков: Политологи в начале года говорили о том, что нас ждет вторая волна протестной активности. В ходе избирательной кампании это почувствовалось? Столкнулись с этими протестными настроениями?

Александр Котов: Да, мы с этим столкнулись. Собственно, эти протестные настроения имеют под собой основания. Это не просто выдуманные капризы. Объективно, с экономической точки зрения люди живут не очень благополучно. Здесь перечислю несколько существенных проблем. Низкие пенсии – это проблема не Псковской области, но и в целом по стране. Низкие заработные платы — это проблема, характерная для таких регионов, как Псковская область, с низким уровнем социально-экономического развития.

И необходимо озаботиться состоянием дел на селе. При формировании бюджета будем ставить вопрос об увеличении норматива для сельских поселений по уличному освещению, по содержанию муниципальных дорог. И нужно сделать так, чтобы работала программа по ремонту сельских клубов.

Максим Костиков: Несмотря на это, традиционно главной проблемой стали города. Выборы показали, что в большинстве районов, в одномандатных округах и в целом по партийным спискам «Единая Россия» и ее кандидаты получили подавляющую поддержку населения. А в Пскове и Великих Луках кандидаты от «Единой России» столкнулись по некоторым округам с борьбой за десятки голосов. Оппозиционные кандидаты по ряду округов показали, что могли выиграть у единороссов. Для многих это было неожиданностью. Помним, что в 2016 году была финансовая группа, которая объединила коммунистов, справедливороссов, пыталась противостоять действующей власти. Но результаты оказались плачевными. В кампании 2021 года такой единой силы не было. Но по ряду округов оппозиция показала впечатляющие результаты. Она не выиграла, но была к тому близка. Как вы это объясните?

Александр Котов: Это запрос на перемены. Это желание изменить ситуацию в лучшую сторону. Люди таким образом выражают протест.

Нам очень серьезно предстоит в этом направлении работать. Понятно, что не все зависит от региона. Не все зависит от возможности региональных властей. Во многом это общефедеральная проблема. И мы будем продолжать работать с федеральным центром, чтобы изменить систему межбюджетных отношений. Если нам это удастся сделать в ближайшее время, люди обязательно почувствуют перемены в лучшую сторону.

Максим Костиков: Можно ли сказать, что на данном этапе развития общества и политической жизни для получения мандата нужно больше вложить в кампанию?

Александр Котов: Нужно значительно больше вложить сил в кампанию. Ядерный партийный электорат, на который раньше могли опираться, сейчас стал слабее. Мы это видим. То, что сегодня все 13 наших одномандатников победили, во многом связано с работой, организованной в избирательном округе. Наши кандидаты протоптали ногами округа. Мы старались людям объяснить, что будем делать, чтобы ситуацию менять в лучшую сторону. Мы показали, что готовы работать с любыми проблемами, которые есть у людей на территории избирательного округа. И, кстати, многое получалось решить в процессе избирательной кампании. Реагировали сразу, сходу, обращались в органы исполнительной власти, чтобы могли быть приняты быстрые решения. Только благодаря этому нам удалось достигнуть этой победы.

Соответственно, задача «Единой России», на мой взгляд, сейчас состоит в том, чтобы укреплять своих сторонников. И проблема есть еще в том, что плохо работаем с мобилизацией. Если бы привели всех своих сторонников, результат мог быть значительно выше.

Максим Костиков: Многие сделали ставку на социальные сети. Был разгул предвыборного ажиотажа в социальных сетях. Как вы считаете, что перспективнее: личные встречи во дворах или агитация в социальных сетях?

Александр Котов: Сейчас социальные сети набирают обороты. Но личные встречи на выборах ничем заменить нельзя. Кто умело совмещал работу в социальных сетях и личные встречи, у того результат повыше. Те, кто ограничился социальными сетями, не выходил к людям, у них, сами видите, какой результат.

Это надо совмещать. С социальными сетями надо работать, учитывая, как они быстро развиваются.

Максим Костиков: У всех оппозиционных партий, кроме «Справедливой России», основной элемент агитации был построен на аккумулировании протеста — идти против «Единой России». Здесь они слились в едином экстазе, но не произошло никакого реального объединения, решений тактических задач по округам. Во втором и первом округах, как показывают данные электоральной статистики, в случае каких-то комбинаций были шансы на победу. Как вы это объясните?

Александр Котов: Мы отметили, что у нас достаточно высокий уровень протестных настроений. Понятно, что задача оппозиционеров этот протест аккумулировать, сосредоточиться на нем.

Я не знаю, как могут объединиться разные политические силы. Можно, наверное, представить альянс КПРФ и «Справедливой России» как социалистических партий. У них есть похожая идеология. Но мне трудно представить альянс «Яблока» и коммунистов. В моем понимании, это вообще несовместимые вещи. Это полярные идеологии. А «Справедливая Россия» и коммунисты могли где-то найти точки соприкосновения. К счастью для нас, не нашли.

Максим Костиков: Губернатор Михаил Ведерников впервые участвовал в выборах в составе партийного списка. Можно ли сказать, что это возлагает на главу региона какую-то особую ответственность, усиливает его связь с партией парламентского большинства? Сейчас этот синтез усилился?

Александр Котов: Да, я считаю, что этот синтез усилился. Михаил Юрьевич сознательно выступил в качестве лидера партийного списка. Это было обоснованное решение.

Сегодня губернатор как региональный политик имеет самую высокую поддержку среди избирателей. Свои позиции он укрепил. Поэтому его участие в выборах на лидирующих позициях помогло «Единой России» получить этот результат. На всех встречах мы говорили о том, что идем командой, которую возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Напомню, в ней еще секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. И это тоже укрепило наши позиции. И в результате мы добились победы.

Максим Костиков: Буквально накануне выборов в регион приезжали высокопоставленные лица, начиная от президента и заканчивая министрами. Можно ли сказать, что удалось привлечь внимание федерального центра к проблемам региона, что это отразится на нашей бюджетной обеспеченности, на реализации каких-то проектов? Не секрет, что в нашей стране выборы — это возможность достучаться до небес, привлечь внимание. Использовала партия власти эти механизмы?

Александр Котов: Да, партия власти использовала эти механизмы в полной мере. Мы слышим критику в наш адрес, что перед выборами специально все это организовали. Понятно, что не специально под выборы. Но это возможность, используя избирательную кампанию в том числе, решить вопросы для того, чтобы наш регион устойчиво развивался с помощью федерального центра.

Максим Костиков: Почему партия «Единая Россия» не участвовала в дебатах? С чем связана такая позиция?

Александр Котов: В дебатах можно участвовать продуктивно тогда, когда обсуждаются разные идеи, когда эти идеи подвергаются критике со стороны оппонентов. А когда дебаты превращаются в сплошную критику «Единой России», я в таких дебатах не вижу большого смысла. Это не продуктивно. Это просто приводит к тому, что противостояние между политическими силами усиливается, а избиратель от этого никак не выигрывает, а только страдает. Таким дебатам рады только журналисты.

Максим Костиков: Член Избирательной комиссии Псковской области Елены Маятниковой, представитель партии «Яблоко», заявила особое мнение о недействительности выборов. Ожидали такую реакцию от ваших оппонентов?

Александр Котов: Конечно, ожидали. Когда партия "Яблоко" с чем-либо соглашалась, что-либо признавала? Они всегда и всюду против. Это их нормальное состояние. Но только для того, чтобы признать выборы недействительными, нужны веские доказательства. И, желательно, судебные решения. Когда они будут, тогда на эту тему можно поговорить. А пока сколько угодно можно заявлять протесты, ни на чем не основываясь.