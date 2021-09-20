Политика

Дмитрий Шахов оценил организацию голосования на трехдневных выборах в Псковской области

Организацию прошедшего с 17 по 19 сентября голосования на выборах в Псковской области оценил региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. В Псковской области, кроме того, избирали новый состав Псковского областного Собрания, глав Новосокольнического и Куньинского районов и ряд депутатов в органы местного самоуправления.

Как сообщил Дмитрий Шахов Псковской Ленте Новостей, выборы прошли в период действия на территории Псковской области режима повышенной готовности, введенного при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в целях их предупреждения. На территории региона выборы были организованы, подчеркнул он, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, направленных на защиту жизни и здоровья граждан от коронавирусной инфекции.

Свое право избрать новый состав органов государственной власти уполномоченный по правам человека в Псковской области реализовал 19 сентября на избирательном участке в городе Пскове. Дмитрий Шахов рассказал, что голосование на выборах он не пропускает с 18 лет, поскольку считает участие «обязанностью любого гражданина страны, кому дорога и небезразлична судьба его Родины».

В целом, по мнению регионального омбудсмена, соблюдение фундаментального права, установленного Конституцией РФ и нормами международного права, права граждан России избирать и быть избранным, было обеспечено избирательными комиссиями Псковской области. «Не было зафиксировано ни одного случая, когда гражданину РФ, находящемуся на территории нашего региона, было отказано в праве проголосовать. В Псковской области активно голосовали и граждане России, которые не имеют постоянного места жительства в нашем регионе, но, по их заявлениям, они были включены в дополнительные списки и могли сделать свой выбор по избранию нового состава Государственной Думы РФ», - отметил Дмитрий Шахов.

Особое внимание уполномоченный по правам человека в Псковской области уделил соблюдению прав тех граждан, кто по ряду причин находился в лечебных заведениях, а также – под домашним арестом по решению суда или в следственных изоляторах ФСИН России. Для всех этих граждан, заметил он, были созданы условия для голосования в течение трех дней, когда проходили выборы.

Оценивая соблюдение прав граждан, связанных с возможностью быть избранными в органы государственной власти России и Псковской области, региональный уполномоченный отметил, что некоторые граждане России на основании решений федеральных судов общей юрисдикции были ограничены в этом праве в связи с принадлежностью к экстремистской деятельности в соответствии с недавними поправками в федеральные законы.

«Поскольку соответствие данных норм федеральных законов Конституции России, на основании которых в отношении ряда граждан РФ было ограничено их пассивное избирательное право, вправе давать только Конституционный суд РФ, и этот вопрос не входит в компетенцию регионального омбудсмена, то у кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, остается право на обращение в Конституционный суд РФ в целях защиты своих прав, и уполномоченный по правам человека в Псковской области рекомендует этим правом им воспользоваться», - сказал Дмитрий Шахов.

При этом он подчеркнул, что в ситуации с ограничением прав отдельных кандидатов, выдвинутых политическими партиями РФ, «ни одна такая политическая партия не была ограничена в участии в выборном процессе и она могла использовать все права при проведении предвыборной агитации в целях побудить избирателей к голосованию за своих кандидатов или списки кандидатов».

«Следовательно, граждане РФ не были лишены возможности поддержать политическую программу и сами политические партии, чьи отдельные кандидаты были ограничены на основании судебного решения в своем пассивном избирательном праве. Поэтому нельзя считать ограничение прав отдельных кандидатов как нарушение общепризнанных принципов и норм международного права, а также стандартов в сфере избирательного права, в том числе гарантированных Конституцией РФ», - сказал региональный омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области также добавил, что в ходе предвыборной кампании были выявлены отдельные нарушения, допущенные кандидатами, избирательными объединениями в ходе предвыборной агитации, в работе ряда участковых комиссий. «Но такие нарушения не могли повлиять на свободное волеизъявление граждан России и достоверность подсчета голосов избирателей. Правовую оценку таких нарушений обязаны дать в порядке, установленном законом, правоохранительные органы», - заметил Дмитрий Шахов.

Псковский омбудсмен обменялся мнениями с международными экспертами, прибывшими для наблюдения за выборами из Испании, Новой Зеландии и Германии. Они, по словам Дмитрия Шахова, отметили высокий организационный уровень подготовки выборов, а также применение инновационных технологий (КОИБ), круглосуточную трансляцию и запись видеонаблюдения практически с 96% избирательных участков, что было оценено как один из важных аспектов прозрачности избирательного процесса. По общему мнению, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания, а также органов местного самоуправления прошли в рамках закона и международного стандарта избирательных прав, с соблюдением демократических норм, подчеркнул уполномоченный по правам человека в регионе.

Соблюдение избирательных процедур практически во всех участковых комиссиях, на которых побывал псковский омбудсмен, а также тех, за которыми осуществлялось круглосуточное видеонаблюдение через специальный портал уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, подтверждает, что выборы на территории Псковской области прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством, сказал Дмитрий Шахов.

«Они соответствовали общепризнанным принципам и нормам международного права при проведении демократических выборов, были открытыми и конкурентами, обеспечили свободное волеизъявление граждан Российской Федерации при тайном голосовании. Нарушений норм избирательного законодательства России, ставящих под сомнение достоверность подсчета голосов граждан России, не выявлено», - добавил омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области выразил признательность и поблагодарил всех членов участковых избирательных комиссий за их «добросовестную и важную государственную деятельность по обеспечению прав граждан России на территории региона, которую они выполняли практически по 14 часов в день в течение трехдневного голосования по выборам депутатов Государственной Думы, Псковского областного Собрания депутатов, глав и депутатов органов местного самоуправления».

Омбудсмен добавил, что в целях совершенствования ряда избирательных процедур, а также дополнительных социальных гарантий прав членов участковых избирательных комиссий он считает необходимым внести соответствующие изменения и дополнения в действующее федеральное и областное законодательство. Указанные предложения на основании Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» от 18.03.2020 № 48-ФЗ направлены в установленном порядке в соответствующие государственные органы, заключил он.