Политика

Игорь Сопов рассказал, какие партии жаловались в ходе выборов

20 жалоб, которые прислали избиратели, признали необоснованными. 60 обращений получили по телефону горячей линии, добавил он.

В последний период при подготовке выборной кампании получено 75 обращений от участников избирательного процесса. «Из них 61 было признано необоснованным, 14 обращений признаны обоснованными», — отметил Игорь Сопов.

«Из 14 партий, которые принимали участие в избирательном процессе, партия "Яблоко" подала 23 жалобы: 17 были необоснованными, 6 — обоснованными. КПРФ подала 8 жалоб, они все были необоснованными. "Родина" подала одну жалобу, "Партия Роста" — одну. Из 14 партий четыре партии подавали жалобы, лидер — партия "Яблоко". Остальные партии никаких жалоб не подавали, никаких проблем не было», — рассказал он.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября рассказал, какие партии жаловались в ходе выборов.

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В опросе приняло участие 388 человек

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