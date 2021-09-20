Игорь Сопов рассказал, какие партии жаловались в ходе выборов

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября рассказал, какие партии жаловались в ходе выборов.
В последний период при подготовке выборной кампании получено 75 обращений от участников избирательного процесса. «Из них 61 было признано необоснованным, 14 обращений признаны обоснованными», — отметил Игорь Сопов.
20 жалоб, которые прислали избиратели, признали необоснованными. 60 обращений получили по телефону горячей линии, добавил он.