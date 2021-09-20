Политика

Электронное голосование планируют протестировать в Псковской области

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) планируют протестировать в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября.

«ДЭГ семимильными шагами идет по стране. Не надо ждать больших выборов. Думаю, на ближайших локальных выборах, которые будут проходить в Псковской области, мы все-таки в тестовом режиме в одном из районов попробуем проработать ДЭГ. Попробуем предоставить такую возможность для голосования. Думаю, проблем не будет», - сказал он.

Игорь Сопов не исключил ,что ДЭГ протестируют на выборах в городскую Думу в Пскове или в Великих Луках в 2022 году. «Это было бы очень удобно. Уже об этом думал. Будем информировать, какое решение мы приняли», - отметил председатель облизбиркома.

«Взвешенно примем решение, сможем ли в 2022 году принять дистанционное электронное голосование в Псковской области», - добавил Игорь Сопов.