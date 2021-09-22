Политика

Общественный штаб подтвердил правильность расшифровки результатов ДЭГ в Москве - Венедиктов

Техническая группа общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подтвердила правильность расшифровки голосов, поданных с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в столице. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя общественного штаба Алексея Венедиктова.

«Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня», - сказал Венедиктов на заседании ЦИК.

Глава общественного штаба добавил, что также не найдено следов взлома и вбросов бюллетеней в систему онлайн-голосования. По словам Венедиктова, техническая группа штаба продолжает свою работу в настоящее время.

Также руководитель структуры заявил, что результаты ДЭГ по муниципальным выборам в Москве были предоставлены в 21:20 19 сентября, по выборам в Мосгордуму - в 22:15, по выборам в Госдуму - в 2:00 20 сентября.

«Никаких 12 часов задержки нет. (...) Дальше наступило время оформления протоколов, у нас очень сложная инструкция и закон по оформлению протоколов - это правда», - отметил Венедиктов. Он предложил подумать о том, как ускорить эту процедуру.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.

В Москве выборы проходили как традиционно на избирательных участках, так и дистанционно при помощи онлайн-голосования. При этом половина избирателей (порядка 2 млн) проголосовали электронным способом.

Как ранее сообщали в общественном штабе по наблюдению за выборами, в столице, за «Единую Россию» проголосовали 44,77% участников дистанционного электронного голосования. В очном - партия получила 30,10% голосов. КПРФ набрала 15,53% онлайн-голосов, очно ее выбрали 30,40% избирателей.

По ряду одномандатных округов в ходе обработки голосов лидировали кандидаты от КПРФ и иных партий. Так, представители «списка Собянина» утром в понедельник уступали в девяти округах из пятнадцати. Однако после подсчета большего процента голосов и добавления результатов ДЭГ представители «списка Собянина» лидировали во всех одномандатных округах.