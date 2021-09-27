Политика

«Справедливую Россию» в Псковской гордуме представит Валентина Александрова

Партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковской городской Думе будет представлять Валентина Александрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото: псковское региональное отделение партии "Справедливая Россия" В Контакте

Валентина Александрова родилась 20 марта 1970 года. В 1994 году окончила Псковский ордена «Знак Почета» госпединститут им. С. М. Кирова. Место работы: Псковский завод радиодеталей «Плескава», занимала должности делопроизводителя, помощника руководителя, начальника по управлению имуществом.

Ранее руководитель регионального отделения Олег Брячак написал заявление о сложении полномочий депутата Псковской городской Думы, которое будет рассмотрено на сессии 28 сентября.

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На выборах в Псковское областное Собрание депутатов в сентябре 2021 года «Справедливая Россия» набрала около 9%, партия получит один мандат. Возглавлявшая список партии Елена Драпеко отказалась от депутатского мандата в региональном парламенте.

Олег Брячак в 2011 и 2016 годах избирался депутатом Псковского областного Собрания депутатов 5-го и 6-го созывов по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». В 2017 году он перешел в Псковскую городскую Думу.