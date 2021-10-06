Валентину Александрову зарегистрировали депутатом Псковской гордумы

Территориальная избирательная комиссия города Пскова передала вакантный мандат депутата Псковской городской Думы Валентине Александровой. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ТИК Пскова.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковской городской Думы шестого созыва Брячака Олега Михайловича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением политической партии "Справедливая Россия" в Псковской области по единому избирательному округу, мандат депутата Псковской городской Думы шестого созыва передан зарегистрированному кандидату в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением политической партии "Справедливая Россия" в Псковской области, Александровой Валентине Владимировне», - говорится в сообщении.

Решением ТИК города Пскова Валентину Александрову зарегистрировали депутатом Псковской городской Думы.

Ранее руководитель регионального отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак написал заявление о сложении полномочий депутата Псковской городской Думы в связи с переходом в Псковское областное Собрание депутатов.

Валентина Александрова родилась 20 марта 1970 года в поселке Кунья Псковской области.

Образование: высшее профессиональное, закончила Псковский педагогический институт им. С.М. Кирова, исторический факультет по специальности учитель истории и общественных дисциплин.

В 1987 году закончила Куньинскую среднюю школу.

В 1987-1989 годах работала в Слепневской восьмилетней школе Куньинского района, в должности учителя истории.

В 1989-1994 годах проходила обучение в Псковском педагогическом институте им. Кирова (исторический факультет, специальность учитель истории и общественных дисциплин).

С 2004 по 2005 год – преподаватель истории и общественных дисциплин в СПТУ №23.

С 1995 по 2001 года - УМР №17, инспектор по работе с населением и общественными организациями. Работала над воссозданием отделений общественных организаций ветеранов, инвалидов, организовала и руководила общественным Советом по социальной реабилитации трудных подростков. За культурно-исторический проект «Любятово - история и современность», объединивший в себе представителей общественности города, учреждения образования, предпринимателей и представителей церкви, награждена благодарностью комитета по делам молодежи города Пскова и стажировкой в Германии.

2002-2010 - индивидуальный предприниматель.

2010-2011 – координатор общественного движения партии «Справедливая Россия», автор и куратор областного проекта «Краса губернии», посвященного людям сельскохозяйственного труда, садоводам.

2010 год – организатор и участник социально-общественного референдума «Псков-Калининград-Новгород» в Калининграде.

С марта 2012 года помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов.

С 2013 по 2014 год возглавляла работу общественных приемных депутата Псковского областного Собрания депутатов.

С 2011 года – помощник генерального директора акционерного общества «Псковский завод радиодеталей "Плескава"».

С 2017 года по настоящее время - начальник отдела по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей "Плескава"».

В 2015 году повысила квалификацию по программе «Обеспечение работы руководителя». В 2017 году повысила квалификацию по программе «Арендные отношения: правовые и экономические вопросы».

Имеет благодарственные письма и грамоты от администрации города Пскова и регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области.