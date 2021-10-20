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Политика

Члены региональных отделений «Яблока» потребовали от руководства партии уйти в отставку

21.10.2021 19:19|ПсковКомментариев: 0

Члены региональных отделений «Яблока» подписали коллективное письмо к руководству партии с требованием уйти в отставку. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы» со ссылкой на члена политической организации из Екатеринбурга Евгения Ефремова.

«Сейчас время не обсуждать, что было, «Умное голосование» или другие виды политической борьбы. Сейчас время думать о следующих шагах, и начинать говорить о позитивной будущей повестке, уже заниматься следующими выборами, если есть желание этим заниматься. Это важнее избирателям, чем то, как мы думаем о том, что было плохого в прошедшей избирательной кампании. Что касается сложения полномочий, <...> если ты не справился с чем-то, отойди, дай возможность другим попробовать. Я Григория Явлинского видел в жизни раза три от силы, поэтому я не знаю, притесняет он, не притесняет. Я могу предполагать, что можно найти людей, которые будут как минимум не хуже», — сказал он.

Евгений Ефремов добавил, что гражданскому обществу необходима консолидация.

На снимке: руководители «Яблока» на предвыборном съезде партии. 2021 год. Фото: пресс-служба партии

Около полусотни членов региональных отделений партии «Яблоко» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку после того, как в партии начали составлять списки сторонников так называемого «умного голосования» (стратегии Алексея Навального). Подписанты считают, что это идет вразрез с демократическими принципами.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе члены федерального политкомитета «Яблока» в закрытом режиме подвели итоги выборов в Госдуму и обсудили задачи на будущее. По сообщению «Коммерсанта», неутешительные для «Яблока» итоги выборов федеральный политкомитет объясняет тем, что «партия стала объектом беспрецедентного давления»: получила «печать иноагента», «столкнулась со снятием кандидатов» и фальсификациями. Исправлять положение в партии хотят с помощью ставки на собственных кандидатов и отказа от поддержки сторонников Алексея Навального. Как утверждается, членов партии, разделяющих и пропагандирующих чуждую идеологию, снимут с регистрации и отстранят от принятия решений. Таким образом, яблочники на федеральном уровне жестко отмежевались от навальнистов.

На фото: Григорий Явлинский и Лев Шлосберг в Пскове. 2018 год

Псковская Лента Новостей во вторник, 19 октября, обратилась за комментарием к руководителю Псковского регионального отделения партии Льву Шлосбергу, однако он отказался от обсуждения этой темы, заявив, что не комментирует публикации СМИ о решениях федерального «Яблока». Ни лидер псковского «Яблока», ни его однопартийцы не прокомментировали решения федерального руководства ни в СМИ, ни в социальных сетях.

Отметим, что сегодня же стало известно о письме первого заместителя председателя партии «Яблоко», руководителя московского отделения партии Сергея Иваненко в Европарламент с просьбой не давать Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова. Фрагменты письма опубликовали СМИ, факт написания письма подтвердил сам Иваненко.

На фото: Сергей Иваненко

Он подчеркнул, что это было его личное письмо, а не от «Яблока». «Крайне отрицательно я отношусь к этому решению Европарламента и считаю, что это очень плохое решение, которое очень тяжело повлияет на развитие демократии не только в России, но и в Европе», — заключил Сергей Иваненко. Накануне Алексей Навальный стал лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, учрежденной европейским парламентом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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