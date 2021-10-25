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Политика

Рейтингомер: откровения митрополита Тихона, инициатива Брячака и молчание Шлосберга

25.10.2021 23:58|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение общественно-политической жизни региона за неделю.

 

Как обычно по понедельникам, свои крайне субъективные оценки по пятибалльной шкале выставляет наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом — ошибки, поражения и прочий негатив.

-5 Денис Матвеев

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области покинул пост, который занимал около трех лет. Напомню, что руководящую должность Денис Матвеев получил в конце 2018-го. До этого он являлся председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. 

-4 Сергей Тарасик

Главу Печорского района публично раскритиковал губернатор. И главное, за что — за отставание по срокам реализации национальных проектов.

А каковы формулировки! Михаил Ведерников указал на «поверхностное отношение и несамостоятельность руководства района в исполнении поставленных задач, а также необходимость постоянного вмешательства администрации области в решение наиболее сложных вопросов». Как итог, губернатор призвал Сергея Тарасика к более ответственному отношению к работе на занимаемом посту и полному включению в реализацию мероприятий федерального уровня. И как тут не напомнить, что инициированные президентом нацпроекты — это теперь «наше всё». Несложно догадаться, какими могут быть последствия для районного главы, если в Печорах и впредь будут проявлять тут «поверхностное отношение и несамостоятельность».

-3 Дмитрий Богданов

Экс-кандидат в депутаты Псковского областного Собрания от КПРФ проиграл суд. Ему отказано в удовлетворении иска к облизбиркому и территориальной избирательной комиссии города Великие Луки об оспаривании решения по итогам голосования на выборах.

Как указывал великолукский коммунист (кстати, депутат городской думы), при проведении голосования вне предусмотренного для этого помещения в Великолукском доме-интернате к наблюдению не были допущены член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и сам кандидат в депутаты регионального парламента, и поэтому, по его мнению, нельзя утверждать, что избиратели свободно выражали свою волю, и на них не было оказано давление со стороны.

Великолукский городской суд с позицией представителя компартии не согласился и в удовлетворении иска отказал.

-2 Лев Шлосберг

Председатель псковского регионального отделения «Яблока» получает низкую оценку со знаком минус за отсутствие внятного и четкого комментария относительно публикации решения федерального политкомитета партии («О призывах голосовать за КПРФ») и последовавшего за этим обращения членов региональных отделений с требованием отставки «яблочного» руководства.

Понятно, что ситуация, когда партия отмежевывается от сочувствующих Алексею Навальному и публикует «черный список» сторонников так называемого «Умного голосования» (этот список возмущенные партийцы назвали «публичным доносом») - очень неприятная.

Для псковского «Яблока» это вообще крайне болезненная тема. К тому же потенциально вся эта история может больно ударить по Льву Шлосбергу, как претенденту на пост председателя партии. Ясно, что делать заявления в проигрышной ситуации не хочется. Однако ответственный политик должен находить в себе силы комментировать любые, даже самые неприятные, темы.

-1 Наталья Ильина

Ректор Псковского государственного университета подверглась очередной информационной атаке в социальных сетях и телеграм-каналах.

На этот раз Наталье Ильиной «прилетело» из-за грубого выпада руководителя пресс-службы ПсковГУ в адрес авторов студенческого телеграм-канала. Те посмели покритиковать жюри форума «Наследники», проводимого на деньги президентских грантов, за конфликт интересов - ну и получили по самое не балуйся. Как шутили в сети, «тот случай, когда не обратился к начальству "моя госпожа"».

+1 Олег Брячак

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» выступил с заявлением о необходимости установить датчики утечки газа в газифицированных домах и квартирах Псковской области. Вообще-то Минстрой хочет сделать систему «умный дом» обязательной для новостроек и старого жилищного фонда.

Однако, как считает псковский эсер, датчики утечки газа необходимо установить во всех газифицированных домах и квартирах, независимо от системы «умный дом».

Поясняя свою позицию, Брячак напомнил, что по стране уже прокатилась волна взрывов, связанная с утечкой газа. «Это не тот вопрос, который стоит откладывать в дальний ящик. И начать надо со старого жилищного фонда», - убежден лидер псковских эсеров.

+2 Светлана Прокопьева

Псковская журналистка попала в составленный «Яблоком» список сторонников т.н. «Умного голосования» и оказалась в компании с большой группой хорошо известных на федеральном уровне персон — таких, как Евгений Ройзман, Михаил Ходорковский, Леонид Гозман, Илья Яшин, Екатерина Шульман, Марина Литвинович, Юлия Латынина, Сергей Пархоменко, Александр Плющев и др.

Более того, Светлана Прокопьева, имея собственную позицию, не побоялась публично ее высказать - и это в то время, как прочие псковские либералы набрали в рот воды и от любых комментариев на болезненную для них тему воздерживались.

+3 Петр Алексеенко

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ совершил поездку на пленум Центрального комитета партии. И не просто съездил в Подмосковье, после чего дежурно отчитался бы: мол, заслушали того, поддержали этого... Нет, к вопросу участия в большой партийной сходке и последующего освещения имевших место контактов коммунист подошел в этот раз ответственно и творчески. Глядя на его отчет в соцсетях, нетрудно убедиться, что едва ли не каждую минуту Петр Алексеенко использовал с пользой: вот он в перерыве пленума обсуждает  с координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым (на фото) вопросы взаимодействия движения и Псковских региональных отделений КПРФ, вот благодарит социалиста Николая Платошкина за активную работу на выборах членов Псковского регионального отделения «За новый социализм», вот внимает выступающему с трибуны лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

+4 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский вновь проявил завидную открытость в отношениям со средствами массовой информации. В частности, он дал два больших интервью федералам, где, с одной стороны, прозвучали серьезные рассуждения на важнейшие темы жизни российского общества и большой политики (в том числе митрополит подробно ответил на вопросы о президенте РФ Владимире Путине), а с другой - искрометные, вообще-то несвойственные священникам, высказывания вроде такого: «ежики рыдали, но продолжали есть кактус».

+5 Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области получает высокий балл за своевременно принятые и выверенные меры по ковид-ограничениям. Всё взвесили, не стали вводить нерабочие дни с 25 октября, а с 30-го не побоялись пойти на непопулярные меры.

Напомним, что в соответствии с решением главы региона в Псковской области усилены ограничительные мероприятия по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Накануне в связи с усложнением эпидобстановки президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории РФ нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. Особо отмечу, что в Псковской области целый ряд ограничений коснулся сферы образования. Помимо прочего, с 25 октября по 3 ноября в школах региона объявлены осенние каникулы. С 25 октября и по 29 октября колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. С началом осенних каникул детям до 18 лет запрещено посещение торговых центров без сопровождения родителей. Кроме того, несовершеннолетним нельзя без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки и организации досуга и развлечений. 

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу
Матвеев Денис Сергеевич Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Тихон (Шевкунов) Митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии
Источник: Псковская Лента Новостей
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