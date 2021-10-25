Политика

Рейтингомер: откровения митрополита Тихона, инициатива Брячака и молчание Шлосберга

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение общественно-политической жизни региона за неделю.

Как обычно по понедельникам, свои крайне субъективные оценки по пятибалльной шкале выставляет наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом — ошибки, поражения и прочий негатив.

-5 Денис Матвеев

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области покинул пост, который занимал около трех лет. Напомню, что руководящую должность Денис Матвеев получил в конце 2018-го. До этого он являлся председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

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-4 Сергей Тарасик

Главу Печорского района публично раскритиковал губернатор. И главное, за что — за отставание по срокам реализации национальных проектов.

А каковы формулировки! Михаил Ведерников указал на «поверхностное отношение и несамостоятельность руководства района в исполнении поставленных задач, а также необходимость постоянного вмешательства администрации области в решение наиболее сложных вопросов». Как итог, губернатор призвал Сергея Тарасика к более ответственному отношению к работе на занимаемом посту и полному включению в реализацию мероприятий федерального уровня. И как тут не напомнить, что инициированные президентом нацпроекты — это теперь «наше всё». Несложно догадаться, какими могут быть последствия для районного главы, если в Печорах и впредь будут проявлять тут «поверхностное отношение и несамостоятельность».

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-3 Дмитрий Богданов

Экс-кандидат в депутаты Псковского областного Собрания от КПРФ проиграл суд. Ему отказано в удовлетворении иска к облизбиркому и территориальной избирательной комиссии города Великие Луки об оспаривании решения по итогам голосования на выборах.

Как указывал великолукский коммунист (кстати, депутат городской думы), при проведении голосования вне предусмотренного для этого помещения в Великолукском доме-интернате к наблюдению не были допущены член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и сам кандидат в депутаты регионального парламента, и поэтому, по его мнению, нельзя утверждать, что избиратели свободно выражали свою волю, и на них не было оказано давление со стороны.

Великолукский городской суд с позицией представителя компартии не согласился и в удовлетворении иска отказал.

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-2 Лев Шлосберг

Председатель псковского регионального отделения «Яблока» получает низкую оценку со знаком минус за отсутствие внятного и четкого комментария относительно публикации решения федерального политкомитета партии («О призывах голосовать за КПРФ») и последовавшего за этим обращения членов региональных отделений с требованием отставки «яблочного» руководства.

Понятно, что ситуация, когда партия отмежевывается от сочувствующих Алексею Навальному и публикует «черный список» сторонников так называемого «Умного голосования» (этот список возмущенные партийцы назвали «публичным доносом») - очень неприятная.

Для псковского «Яблока» это вообще крайне болезненная тема. К тому же потенциально вся эта история может больно ударить по Льву Шлосбергу, как претенденту на пост председателя партии. Ясно, что делать заявления в проигрышной ситуации не хочется. Однако ответственный политик должен находить в себе силы комментировать любые, даже самые неприятные, темы.

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-1 Наталья Ильина

Ректор Псковского государственного университета подверглась очередной информационной атаке в социальных сетях и телеграм-каналах.

На этот раз Наталье Ильиной «прилетело» из-за грубого выпада руководителя пресс-службы ПсковГУ в адрес авторов студенческого телеграм-канала. Те посмели покритиковать жюри форума «Наследники», проводимого на деньги президентских грантов, за конфликт интересов - ну и получили по самое не балуйся. Как шутили в сети, «тот случай, когда не обратился к начальству "моя госпожа"».

+1 Олег Брячак

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» выступил с заявлением о необходимости установить датчики утечки газа в газифицированных домах и квартирах Псковской области. Вообще-то Минстрой хочет сделать систему «умный дом» обязательной для новостроек и старого жилищного фонда.

Однако, как считает псковский эсер, датчики утечки газа необходимо установить во всех газифицированных домах и квартирах, независимо от системы «умный дом».

Поясняя свою позицию, Брячак напомнил, что по стране уже прокатилась волна взрывов, связанная с утечкой газа. «Это не тот вопрос, который стоит откладывать в дальний ящик. И начать надо со старого жилищного фонда», - убежден лидер псковских эсеров.

+2 Светлана Прокопьева

Псковская журналистка попала в составленный «Яблоком» список сторонников т.н. «Умного голосования» и оказалась в компании с большой группой хорошо известных на федеральном уровне персон — таких, как Евгений Ройзман, Михаил Ходорковский, Леонид Гозман, Илья Яшин, Екатерина Шульман, Марина Литвинович, Юлия Латынина, Сергей Пархоменко, Александр Плющев и др.

Более того, Светлана Прокопьева, имея собственную позицию, не побоялась публично ее высказать - и это в то время, как прочие псковские либералы набрали в рот воды и от любых комментариев на болезненную для них тему воздерживались.

+3 Петр Алексеенко

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ совершил поездку на пленум Центрального комитета партии. И не просто съездил в Подмосковье, после чего дежурно отчитался бы: мол, заслушали того, поддержали этого... Нет, к вопросу участия в большой партийной сходке и последующего освещения имевших место контактов коммунист подошел в этот раз ответственно и творчески. Глядя на его отчет в соцсетях, нетрудно убедиться, что едва ли не каждую минуту Петр Алексеенко использовал с пользой: вот он в перерыве пленума обсуждает с координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым (на фото) вопросы взаимодействия движения и Псковских региональных отделений КПРФ, вот благодарит социалиста Николая Платошкина за активную работу на выборах членов Псковского регионального отделения «За новый социализм», вот внимает выступающему с трибуны лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

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+4 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский вновь проявил завидную открытость в отношениям со средствами массовой информации. В частности, он дал два больших интервью федералам, где, с одной стороны, прозвучали серьезные рассуждения на важнейшие темы жизни российского общества и большой политики (в том числе митрополит подробно ответил на вопросы о президенте РФ Владимире Путине), а с другой - искрометные, вообще-то несвойственные священникам, высказывания вроде такого: «ежики рыдали, но продолжали есть кактус».

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+5 Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области получает высокий балл за своевременно принятые и выверенные меры по ковид-ограничениям. Всё взвесили, не стали вводить нерабочие дни с 25 октября, а с 30-го не побоялись пойти на непопулярные меры.

Напомним, что в соответствии с решением главы региона в Псковской области усилены ограничительные мероприятия по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Накануне в связи с усложнением эпидобстановки президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории РФ нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. Особо отмечу, что в Псковской области целый ряд ограничений коснулся сферы образования. Помимо прочего, с 25 октября по 3 ноября в школах региона объявлены осенние каникулы. С 25 октября и по 29 октября колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. С началом осенних каникул детям до 18 лет запрещено посещение торговых центров без сопровождения родителей. Кроме того, несовершеннолетним нельзя без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки и организации досуга и развлечений.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер