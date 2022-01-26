Артур Гайдук: Войну между непризнанными республиками и Украиной нужно остановить

Депутат областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что война между Украиной и ДНР и ЛНР должна быть остановлена. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, он добавил, что все стороны должны прекратить поставлять вооружение и прекратить боевые действия. Однако, гуманитарная помощь непризнанным республикам со стороны России, по его словам, несомненно, должна быть.
Напомним, что лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.