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Политика

Филимонов назвал неожиданным предложение стать кандидатом на должность секретаря псковского отделения ЕР

21.02.2022 20:24|ПсковКомментариев: 1

Помощника сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации, экс-начальник регионального управления МЧС России Валерий Филимонов назвал неожиданным предложение стать кандидатом на пост секретаря Псковского городского отделения «Единой России». Об этом он заявил в ходе конференции местного отделения партии сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Моего желания никто не спрашивал», - сказал Валерий Филимонов и добавил, что ему поступило предложение от руководства регионального отделения партии, а также данную позицию согласовал Генеральный совет и его секретарь Андрей Турчак. Кроме того, с ней согласилась сложившая полномочия секретарь местного отделения партии Елена Полонская. 

Валерий Филимонов добавил, что для него партийная работа - не новое дело, поскольку он был членом КПСС в 1986-1991 годах, и основные принципы работы в партии ему известны. 

Также он подчеркнул, что считает неправильными поступавшие ему заранее поздравления со вступлением на должность. Он подчеркнул, что, прежде всего, хочет знать мнение собравшихся. 

По словам Валерия Филимонова, он не рассматривает для себя эту должность как открытие новых карьерных возможностей, поскольку он возглавлял региональное управление федеральной структуры, где «власти было достаточно», и это «также дало свой опыт». 

«Постараюсь быть честным, объективным и независимым, а также соблюдать принципы партии, среди которых - приоритет благополучия человека и сохранение суверенитета страны», - заключил Валерий Филимонов. 

Второй кандидат на должность секретаря местного отделения партии - Алексей Форш - в своей речи выступил в поддержку Валерия Филимонова.

Теги: #Единая Россия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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