Политика

Филимонов назвал неожиданным предложение стать кандидатом на должность секретаря псковского отделения ЕР

Помощника сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации, экс-начальник регионального управления МЧС России Валерий Филимонов назвал неожиданным предложение стать кандидатом на пост секретаря Псковского городского отделения «Единой России». Об этом он заявил в ходе конференции местного отделения партии сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Моего желания никто не спрашивал», - сказал Валерий Филимонов и добавил, что ему поступило предложение от руководства регионального отделения партии, а также данную позицию согласовал Генеральный совет и его секретарь Андрей Турчак. Кроме того, с ней согласилась сложившая полномочия секретарь местного отделения партии Елена Полонская.

Валерий Филимонов добавил, что для него партийная работа - не новое дело, поскольку он был членом КПСС в 1986-1991 годах, и основные принципы работы в партии ему известны.

Также он подчеркнул, что считает неправильными поступавшие ему заранее поздравления со вступлением на должность. Он подчеркнул, что, прежде всего, хочет знать мнение собравшихся.

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По словам Валерия Филимонова, он не рассматривает для себя эту должность как открытие новых карьерных возможностей, поскольку он возглавлял региональное управление федеральной структуры, где «власти было достаточно», и это «также дало свой опыт».

«Постараюсь быть честным, объективным и независимым, а также соблюдать принципы партии, среди которых - приоритет благополучия человека и сохранение суверенитета страны», - заключил Валерий Филимонов.

Второй кандидат на должность секретаря местного отделения партии - Алексей Форш - в своей речи выступил в поддержку Валерия Филимонова.