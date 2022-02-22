Выход лидера ЛДПР из строя будет проблемой для всей страны — Антон Минаков

Выход лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из строя будет проблемой для всей страны. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.
При этом от отметил, что, по его информации, на этой неделе Владимир Жириновский пошел на поправку и «возможно, сделает первое заявление уже на следующей неделе». Антон Минаков пожелал партийному лидеру скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что Владимиру Жириновскому, госпитализированному с коронавирусом, понадобится хирургическое вмешательство.
Кроме того, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР прокомментировал слухи о том, что приемником Владимира Жириновского может стать вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
«Я с Борисом созванивался, он сказал, это только слухи. Мы давно знакомы, вместе работали в Москве, до сих пор поддерживаем дружеские отношения», - признался Антон Минаков.