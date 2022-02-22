Политика

Выход лидера ЛДПР из строя будет проблемой для всей страны — Антон Минаков

Выход лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из строя будет проблемой для всей страны. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Если Владимир Вольфович выйдет из строя, это будет большой проблемой для всей страны. Но что касается текущей работы, Владимир Вольфович — наш идеолог, лидер и председатель партии, но партия состоит не только из лидера, у нас много руководящих органов, есть центральный аппарат, аппарат Госдумы, Высший совет, орготдел. ЛДПР — это огромная структура, и все винтики в этом механизме отлажены и работают достаточно четко. Мы — старейшая партия в России, были зарегистрированы в 1989 году, за 30 с лишним лет у нас накопился большой опыт, огромное количество наработок. Безусловно, Владимира Вольфовича сейчас не хватает, не хватает его выступлений и заявлений, но сама структура работает в штатном режиме», - заверил Антон Минаков.

При этом от отметил, что, по его информации, на этой неделе Владимир Жириновский пошел на поправку и «возможно, сделает первое заявление уже на следующей неделе». Антон Минаков пожелал партийному лидеру скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Владимиру Жириновскому, госпитализированному с коронавирусом, понадобится хирургическое вмешательство.

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Кроме того, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР прокомментировал слухи о том, что приемником Владимира Жириновского может стать вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Я с Борисом созванивался, он сказал, это только слухи. Мы давно знакомы, вместе работали в Москве, до сих пор поддерживаем дружеские отношения», - признался Антон Минаков.