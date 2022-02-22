Политика

Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса

Сейчас, в первую очередь, нужно думать о людях, которые приезжают в Россию в статусе беженцев. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Хочу отметить, что люди от хорошей жизни не бегут. Если у нас сейчас поток беженцев, значит, там действительно идут боевые действия, и жизнь ухудшается. Я думаю, что сейчас задача всех правительств, всех политиков - как раз улучшение жизни в ДНР и ЛНР», - отметил он.

При этом ратификация соглашения между Россией и новыми республиками тоже имеет смысл, добавил Андрей Маковский.

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«К сожалению, украинская сторона, на мой взгляд, идет по пути такой резкой национализации, что не может положительно сказываться для русскоязычного населения республики», - пояснил депутат свою позицию.