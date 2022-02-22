Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса

Сейчас, в первую очередь, нужно думать о людях, которые приезжают в Россию в статусе беженцев. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
При этом ратификация соглашения между Россией и новыми республиками тоже имеет смысл, добавил Андрей Маковский.
«К сожалению, украинская сторона, на мой взгляд, идет по пути такой резкой национализации, что не может положительно сказываться для русскоязычного населения республики», - пояснил депутат свою позицию.