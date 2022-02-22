Политика

Артур Гайдук о признании Россией ДНР и ЛНР: Я все еще надеюсь, что это просто политические игры

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук в беседе с «Эхо Москвы» в Пскове выразил мнение о признании Россией ДНР и ЛНР.

«Я все еще надеюсь, что это просто политические игры, и что это не преддверие того, что туда будут введены войска», - подчеркнул он.

Вне зависимости от того, признала Россия независимость Донецка и Луганска или не признала, весь остальной мир этого не признал, заявил Артур Гайдук. «И существует Приднестровье, которое точно так же до сих пор не признали. Но оно существует!» - провел аналогию депутат

«Просто само по себе признание - это решение правительства. Они решили так. Ну, признали, ладно, и признали. Вопрос в последствиях, то есть, что будет дальше? Если дальше туда будут введены войска, это всеми остальными странами будет расценено как вторжение на территорию Украины, потому что для остальных стран это остается территорией Украины. Для них это не независимая республика. Какие последствия будут у всего этого, даже трудно представить!» - высказал мнение Артур Гайдук.