Политика

Владимир Путин попросил у Совфеда разрешение использовать армию за рубежом

Совет Федерации получил обращение президента Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом, включая ДНР и ЛНР, сообщила спикер Валентина Матвиенко.

Комитеты уже рассмотрели обращение. Они рекомендовали разрешить Путину ввести войска в ДНР и ЛНР. Сейчас решение по нему принимает верхняя палата парламента, передает РБК.

Ранее стало известно, что Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.

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Отмечается, что РФ и республики будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них. Кроме того, проекты договоров дают право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.