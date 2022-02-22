В Псковской области законодательно закрепили запрет экстремистам участвовать в выборах

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов одобрили изменения в Избирательный кодекс Псковской области, предусматривающие запрет экстремистам участвовать в выборах. Об этом сессии регионального парламента, которая проходит 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области
Учредители и члены общественных и религиозных объединений, признанных по решению суда экстремистскими или террористическими организациями, не имеют права участвовать в выборах в качестве кандидатов. Эту норму федерального законодательства, вступившую в силу с июня 2021 года, отразили в Избирательном кодексе Псковской области.
Ограничение права быть избранными распространяется не только на учредителей, руководство, членов и работников запрещенных организаций, но и на лиц, причастных к деятельности, в связи с которой соответствующая организация была признана экстремистской или террористической.
Запрет избираться может коснуться тех, кто публично высказывает одобрение деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете, или перечисляет им пожертвования.
Также изменения увеличивают предельные суммы расходов из средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений.
Кроме того, в проекте закона учтены замечания и предложения правового управления аппарата Центральной избирательной комиссии РФ к закону Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области».
Депутат от ЛДПР Антон Минаков спросил, для чего увеличивать предельные суммы расходов из средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений. «Мы категорически против увеличений», - сказал он и предложил сократить их. Коллега по парламенту Артур Гайдук («Яблоко») погасился с ним.
Председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов отметил, что это дает больше возможностей для работы.
Спикер регионального парламента Александр Котов указал, что у каждого есть возможности привлекать средства в избирательный фонд. «Установлен верхний предел, не более того», - сказал он.
Петр Алексеенко (КПРФ) напомнил, что у Аркадия Мурылева на выборах главы региона избирательный фонд составлял не более 2 млн рублей. Также он предложил осуществлять контроль за расходованием этих средств, чтобы исключить коррупционную составляющую.
Александр Котов напомнил ему, избирательные фонды расходуются и формируются под контролем избирательной комиссии.
Председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов спросил у Антона Минакова, знает ли он, сколько потратила ЛДПР на выборах губернатора в Краснодарском крае. «Там сумма, превышающая 100 млн», - сказал он и добавил, что будет рад, если лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделает ставку на выборах губернатора на Антона Минакова.
Алексей Севастьянов подчеркнул, что законопроект направлен на то, чтобы в выборах не участвовали лица, имеющие отношение к экстремистским и террористическим организациях. «Не деньги главное в этом законе», - добавил он.
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