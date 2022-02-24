Политика

Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь

На Украине уже началась полномасштабная война. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

«Там (на Донбассе — ред.) и есть полномасштабная война, будем надеяться, что Украина ее проиграет, что наши войска не понесут больших потерь. К сожалению, это война, никуда не денешься. Увеличение масштаба за счет вовлечения в эту войну других стран я, честно говоря, не ожидаю, но такого тоже исключить нельзя», - сказал Евгений Михайлов.

По его мнению, специальная военная операция на Украине, о начале которой сегодня утром заявил президент России Владимир Путин, — это вынужденное решение, обусловленное тем, что Украина «заняла жесткую антироссийскую позицию». Он отметил, что после принятия решения о признании ДНР и ЛНР у Украины «был шанс сохранить мир».

«Они должны были прекратить боевые действия, обстрелы, заявить об этом, тогда бы начался переговорный процесс, но они принципиально отказывались разговаривать с ДНР и ЛНР, наоборот, стало больше обстрелов, активировались боевые действия. Это вынудило руководство России принять те решения, которые были приняты. В общем-то, это правильно. В этой ситуации, считаю, что такие действия вполне оправданы», - заявил экс-губернатор Псковской области.

Также Евгений Михайлов оценил возможные последствия начала спецоперации на Украине. «В полной международной изоляции Россия не окажется, в частичной она и так находится. Какие-то дополнительные санкции весьма тяжелые, болезненные, конечно, будут, как и везде. Президент же сказал: что бы мы ни делали, эта политика санкций будет реализовываться, поэтому это надо пережить. Конечно, мое личное мнение, что в 2014 году все это можно было сделать в три раза проще, но тогда, видимо, Кремль не был к этому готов. Видимо, были какие-то иллюзии на счет Украины. <...> В принципе, в России достаточно сил, чтобы и в военном плане вопрос решить, и санкции пережить», - заключил он.

Ранее Евгений Михайлов комментировал решение о признании Донецкой и Луганской Народной Республик.

Смотрите также Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.